تردد ایمن در بزرگراه کربلا اولویت اصلی راهسازی کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست شورای فنی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو صبح دوشنبه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ویژه کریدور بزرگراه کربلا، اظهار کرد: این مسیر یک کریدور بسیار مهم تجاری و زیارتی است و ایمن‌سازی و تسهیل تردد در آن باید در اولویت اصلی پروژه‌های راهسازی قرار گیرد.

نجفی با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: در این برنامه نگاه جدی و ویژه‌ای به ارتقای ایمنی راه‌ها و حفاظت از سلامت هموطنان وجود دارد و کاهش سالیانه ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای به‌عنوان یک هدف ملی تعیین شده است که تحقق آن نیازمند تلاش و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف، لازم است تمامی دستگاه‌هایی که در حوزه ایمنی، حمل‌ونقل و راهسازی فعالیت دارند، به‌طور کامل و مطلوب به تکالیف قانونی خود عمل کنند و هیچ‌گونه کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به نقش تجهیزات ایمنی جاده‌ای گفت: نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی از جمله محدودیت سرعت، جهت مسیر، معرفی نقاط حادثه‌خیز و سایر علائم هشداردهنده، نقشی بسیار مؤثر در کاهش خطرات جاده‌ای و پیشگیری از حوادث دارد و باید در اولویت کاری پیمانکاران و دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

نجفی ضمن تأکید دوباره بر اهمیت بزرگراه کربلا افزود: تردد آسان و ایمن مردم در این مسیر، یکی از اولویت‌های اصلی استان است و در برخی قطعات این کریدور، پروژه‌های عمرانی مربوط به توسعه مسیر در حال اجراست. وی گفت: بر اساس مصوبه امروز شورای فنی، پیمانکاران موظف‌اند نسبت به نصب علائم ایمنی در طول پروژه اقدام کنند تا سلامت هموطنان در زمان اجرای عملیات عمرانی با هیچ‌گونه خطری مواجه نشود.

در ادامه این نشست، گزارشی از بازدید میدانی کارگروه نظارت درباره وضعیت ایمنی کریدور راه کربلا در حدفاصل بیستون – اسلام‌آباد غرب ارائه شد و تصمیمات لازم برای ارتقای ایمنی این محور اتخاذ گردید.

همچنین در بخش دیگری از جلسه، کارگروه پیمان و ضوابط فنی به بررسی وضعیت فسخ پیمان شرکت آب و فاضلاب استان با شرکت حفاری اسماری جهرم در پروژه حفر سه حلقه چاه آهکی در کرمانشاه پرداخت. موارد اختلاف شهرداری هرسین با شرکت صدرا بنای رسا درباره پروژه بهسازی و آسفالت معابر این شهر نیز بررسی شد.

در ادامه، موضوع تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه روکش آسفالت خیابان‌های اسلام‌آباد غرب مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در پایان نشست، مجموعه‌ای از اختلافات بین پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های مختلف استان به‌صورت کارشناسی بررسی شد و مصوبات و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات و تسریع روند اجرای پروژه‌ها تصویب شد.