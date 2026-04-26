نجفی: شورای فنی کرمانشاه کارنامه درخشانی ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر یکشنبه در نخستین نشست شورای فنی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو این شورا برگزار شد، اظهار کرد: شوراهای فنی در استان‌ها نقش مهمی در تسهیل‌گری و تسریع فرآیند توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی این شورا افزود: شورای فنی استان کرمانشاه با بهره‌گیری از توان کارشناسی اعضا توانسته در سال ۱۴۰۴ عملکرد قابل توجهی از خود به ثبت برساند و در حل مسائل فنی و اجرایی پروژه‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به ارزیابی انجام‌شده توسط معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بر اساس جمع‌بندی شاخص‌های هشت‌گانه عملکردی، شورای فنی استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ موفق شد در میان شوراهای فنی استان‌های کشور رتبه دوم را کسب کند که دستاورد ارزشمندی برای استان محسوب می‌شود.

نجفی ادامه داد: این مجموعه در سال جدید نیز با تقویت همگرایی و همکاری میان اعضا تلاش خواهد کرد تا ضمن حفظ این جایگاه، روند رسیدگی به مسائل فنی پروژه‌های عمرانی را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.

وی رسیدگی به اختلافات میان پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین وظایف شورای فنی برشمرد و گفت: بررسی این اختلافات در شورای فنی می‌تواند از افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری کرده و با ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی، زمینه تسریع در تعیین تکلیف و بهره‌برداری از پروژه‌ها را فراهم کند.

در این نشست همچنین موضوع فسخ پیمان و اختلاف میان پیمانکاران با برخی دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان بررسی شد و اعضای شورا تصمیمات لازم را برای رفع مشکلات و ادامه روند اجرای طرح‌ها اتخاذ کردند.