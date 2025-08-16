به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از روند پیشرفت عملیات اجرایی قطعات ۹ و ۱۰ بزرگراه کربلا با اشاره به پیگیری‌های استاندار کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات اجرایی آسفالت ۱۲ کیلومتر از این مسیر در حال تکمیل است و به‌زودی در اختیار ترافیک قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پیمانکار پروژه هم‌اکنون با سه دستگاه پخش آسفالت مشغول اجرای عملیات است و کار با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.

نجفی با بیان اینکه قطعات ۹ و ۱۰ این بزرگراه در مجموع ۲۱ کیلومتر طول دارند، تصریح کرد: عملیات آسفالت ۱۲ کیلومتر از بزرگراه کربلا شامل ۲ کیلومتر در گردنه پاتاق، ۲ کیلومتر از قطعه ۱۰ و ۸ کیلومتر در قطعه ۹ به مراحل پایانی خود رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه ادامه داد: پس از تکمیل عملیات آسفالت، راهداری استان اقدام به خط‌کشی مسیر، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، آشکارسازها و نیوجرسی‌گذاری خواهد کرد تا این ۱۲ کیلومتر نیز زیر بار ترافیک برود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه بهسازی و آسفالت شده که نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها و تسهیل سفرهای جاده‌ای داشته است.