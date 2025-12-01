  1. دانشگاه و فناوری
پیام تسلیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون رئیس‌جمهور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی، درگذشت همسر معاون رئیس جمهور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم, حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی، درگذشت همسر معاون رئیس جمهور را تسلیت گفت. متن پیام دکتر حسین سیمایی به شرح زیر است:

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس‌جمهور

با نهایت تأسف، درگذشت تأثر برانگیز و فقدان ناگهانی همسر مکرمه را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم. از خداوند متعال برای آن بانوی مومنه رضوان واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

