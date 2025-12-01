به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به تشریح رویکرد فرهنگی و سیاسی نهاد در قبال دانشگاهها پرداخت و گفت: بر اساس تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب، اولویت اصلی تمام دستگاههای کشور، بازگشت به شرایط عادی و حاکمیت شادابی همیشگی در فضای جامعه است و دانشگاهها نیز از این امر مستثنی نیستند.
وی در ادامه تاکید کرد: دشمن تلاش میکند یک فضای تعلیقی در دانشگاهها ایجاد کند؛ به تعبیر رهبری در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار داریم. یعنی میخواهد با این ترفند نشاط اجتماعی را از ما بگیرد و آسیب به زیرساخت و جامعه وارد کند و با این تحت تأثیر قرار دادن، فضای اجتماعی را متفاوت بکند.
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: ما تمام تلاشمان در شرایط فعلی این است که در فضای آموزش عالی و دانشگاهها شاهد یک نشاط و شادابی فراگیر و یک تحرک و پویایی باشیم و تمام تصمیمات و برنامهریزیها در همین مسیر است.
وی اظهار کرد: جامعه علمی کشور به عنوان موتور پیشران حرکت عمومی کشور باید دارای نشاط باشد تا بتواند برای ایجاد فضای مناسبات عادی جامعه تلاش کند ضمن اینکه حرکت علمی در کشور متوقف نشود.
حجتالاسلام والمسلمین کرمی با یادآوری تأثیر علم در تأمین امنیت ملی، تصریح کرد: ما دیدیم در جنگ، تمام موفقیتها و دستاوردهای ما نتیجه جامعه علمی ماست؛ یعنی همین صنایع موشکی که توانست عزت ما را تضمین بکند، نتیجه زحمت جامعه علمی کشور بود. اگر در آینده هم چارهای جز استفاده از ابزار علم نداریم، کما اینکه دیدید در این ترورها حدود ۲۰ نفر از دانشمندان ما را شهید کردند؛ میدانند که آینده ما دست دانشمندان ماست و دست جامعه علمی.
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به فعالیتهای دانشجویی و نسبت آن با نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: اهمیت فعالیتهای دانشجویی در این است که ساحت علم و ساحت دانشگاه اقتضائات خود را داشته باشد. نشاط اجتماعی، شادابی و پویایی در فضای علمی میبایست ریشه در هویت ایرانی اسلامی ما داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر وقت از شادی و نشاط حرفی زده میشود، برخی جریانات تلاش میکنند آن را به منویات خودشان گره بزنند و بر اساس دیدگاه خود از شادی برداشت میکنند. اما فعالیتهای دانشجویی باید ریشه در هویت ایرانی اسلامی داشته باشد.
