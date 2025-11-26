۳۰۰ نهال به یاد شهدای اقتدار در دهلران غرس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل فرهادی بیان داشت: این پویش با هماهنگی و همراهی سپاه ناحیه دهلران، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران هر هفته یک پویش در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت اجرا می‌کند.

فرهادی اظهار داشت: در سال گذشته، ۴۴۸ هزار اصله نهال از گونه‌های مقاوم از جمله کهور، کنار و اکالیپتوس به‌صورت رایگان بین کشاورزان، مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی شهرستان توزیع شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: امسال نیز پیش بینی می‌شود بیش از ۵۵۰ هزار اصله نهال بین متقاضیان توزیع شود.

وی به اجرا و تداوم پویش نهال کاری در شهرستان اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی شهرستان آمادگی کامل برای کاشت و توزیع رایگان نهال برای همه روستاهای شهرستان در قالب پویش را دارد و دهیاران و شوراها روستا می‌توانند با مراجعه به اداره زمینه کاشت نهال در روستاهای خود را فراهم کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران افزود: مشارکت مردم روستاها در امر کاشت نهال و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی می‌تواند باعث ایجاد فضای سبز و جلوگیری از فرسایش خاک باشد.