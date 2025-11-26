خانمحمدیان: ۵۳ هزار هکتار از اراضی ایلام نیازمند اجرای آبخیزداری هستند

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام با وجود جنگل‌های متراکم و محیط زیست متنوع، در سال‌های اخیر در خط مقدم فرسایش خاک و تهدید اکوسیستم قرار گرفته است و برای مقابله با این بحران، اجرای طرح‌های آبخیزداری با الگوی مدیریت جامع ضروری است.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل استان، فرسایش و رسوب است که تنها با مدیریت جامع حوزه آبخیز می‌توان آن را کنترل کرد. این مدیریت باید شامل همه بخش‌ها باشد و به تنهایی امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در همین راستا پیوندی میان دانشگاه ایلام و اداره منابع طبیعی ایجاد شده تا در حوزه آبخیز سد ایلام که منبع تأمین آب شرب شهر ایلام است، این الگو پیاده‌سازی شود.

خانمحمدیان با اشاره به آمارهای نگران‌کننده توسعه بیابان در استان تأکید کرد: اگر مدیریت صحیح نداشته باشیم، بخش زیادی از استان در آینده به بیابان تبدیل خواهد شد و مشکلاتی همچون ریزگردها و گرد و خاک شدت خواهد گرفت. باید بپذیریم که آب تنها متعلق به انسان نیست و اکوسیستم نیز حقابه‌ای دارد؛ حقابه جنگل‌ها، مراتع و حیات طبیعی باید در نظر گرفته شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان همچنین گفت: هدف پروژه مدیریت جامع آبخیزداری توانمندسازی روستاهای واقع در حوزه آبخیز و افزایش مشارکت مردم در طرح‌های منابع طبیعی است. در استان ایلام حدود ۵۳ هزار هکتار اراضی مستعد سیلاب شناسایی شده که نیازمند اقدامات فوری هستند.