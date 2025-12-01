تردد خودروهای برقی و هیبریدی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: به رغم اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استانداری، تردد خودروهای هیبریدی در شهر تهران ممنوع نیست.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اینکه این دست از وسایل نقلیه در آلودگی هوا تأثیرگذار نیستند و اصولاً تولید این دسته از وسایل نقلیه با هدف کاهش آلودگی هوا متأثر از وسایل نقلیه رخ داده است لذا تردد وسایل نقلیه هیبریدی در سطح شهر در هنگام اجرای طرح زوج و فرد ممنوعیتی ندارد.