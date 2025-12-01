  1. اقتصاد
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

درخواست ثبت‌سفارش برای واردات ۷۵ هزار خودرو

معاون وزیر صمت گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر ۳۱ هزار خودرو ترخیص و برای بیش از ۳۰ هزار دستگاه نیز ثبت‌سفارش انجام شده؛ همچنین برای ۷۵ هزار خودروی دیگر درخواست ثبت‌سفارش ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه سال جاری ۳۱ هزار خودروی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شده و برای بیش از ۳۰ هزار دستگاه نیز ثبت سفارش انجام شده است. همچنین برای ۷۵ هزار خودروی دیگر درخواست ثبت سفارش ارائه شده است.

به گفته عاملی، در نظام تعرفه‌ای جدید تلاش شده قیمت خودروهای اقتصادی افزایش نیابد. طبق قانون بودجه سال جاری، بخشی از منابع مورد نیاز واردات خودرو باید از محل تعرفه‌ها تأمین شود؛ به همین دلیل برای خودروهای اقتصادی تعرفه پایین‌تری در نظر گرفته شده تا با قیمت مناسب‌تری وارد بازار شوند.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در مصاحبه تلویزیونی بیان کرد: برای واردات خودروهای خاص، تعرفه بالا تعیین شده تا درآمدهای دولت محقق شود و تعرفه خودروهای مونتاژی نیز بر اساس میزان ساخت داخل تعیین شده است. خودروهای مونتاژی با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۵۰ درصد باید به سمت افزایش سهم ساخت داخل حرکت کنند.

اختصاص ۳۰ درصد از سبد تولید داخل به خودروهای پاک

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه خودروهای کم‌مصرف و پاک گفت: سند سوخت خودروسازان تدوین و ابلاغ شده و بر اساس آن طی سه سال آینده، ۳۰ درصد از سبد تولید داخلی باید به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: خودروسازان موظفند هر سال مصرف سوخت محصولات خود را اصلاح کرده و حرکت به سوی تولید خودروهای هیبریدی و برقی را سرعت بخشند.

سمیه رسولی

