برنامه‌های مسجد مقدس جمکران در هفته جاری اعلام شد

قم- برنامه‌های آستان مقدس جمکران از روز سه شنبه ۱۱ آذرماه لغایت جمعه ۱۴ آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های جاری آستان مقدس جمکران در هفته دوم آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

دعای توسل این هفته در آستان مقدس مسجد جمکران با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین ناصر خلج و قرائت دعا توسط مداح اهل بیت عباس حیدرزاده، از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر آغاز خواهد شد؛ سخنرانی و قرائت دعای کمیل نیز توسط حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی حائری، پنجشنبه ۱۳ آذرماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

دعای ندبه این هفته روز جمعه ۱۴ آذر، از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین میردامادیان و قرائت دعا توسط محمدرضا بذری در شبستان بقیع پابرجاست.

برنامه‌های این هفته، با قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل‌یاسین در عصر روز جمعه پایان می‌یابد.

