به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های جاری آستان مقدس جمکران در هفته دوم آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

دعای توسل این هفته در آستان مقدس مسجد جمکران با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین ناصر خلج و قرائت دعا توسط مداح اهل بیت عباس حیدرزاده، از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر آغاز خواهد شد؛ سخنرانی و قرائت دعای کمیل نیز توسط حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی حائری، پنجشنبه ۱۳ آذرماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

دعای ندبه این هفته روز جمعه ۱۴ آذر، از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین میردامادیان و قرائت دعا توسط محمدرضا بذری در شبستان بقیع پابرجاست.

برنامه‌های این هفته، با قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل‌یاسین در عصر روز جمعه پایان می‌یابد.