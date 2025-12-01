حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا ظهر سه‌شنبه وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام است، به تدریج از روز سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه با عبور سامانه ناپایدار جوی، ضمن افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده و خفیف باران بر روی دریا و در برخی مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل استان بویژه مناطق شمالی و مرکزی، متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.