  1. استانها
  2. قم
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

پلمب مراکز متخلف و ارجاع ۲۳ پرونده قضایی مداخله گر امور پزشکی در قم

پلمب مراکز متخلف و ارجاع ۲۳ پرونده قضایی مداخله گر امور پزشکی در قم

قم-معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از پلمب مراکز متخلف و ارجاع ۲۳ پرونده قضایی مداخله گر در امور پزشکی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله تقوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در آبان‌ماه امسال، ۱۱۲ بازدید نظارتی از مطب‌ها، مؤسسات درمانی و مراکز غیرمجاز انجام شد که منجر به برخوردهای قانونی گسترده با متخلفان شد.

وی افزود: در این طرح نظارتی که با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز اجرا شد، بخش قابل توجهی از بازرسی‌ها مربوط به مطب پزشکان و دندان‌پزشکان و همچنین مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی بود. بخشی دیگر نیز به شناسایی و رسیدگی به فعالیت مراکز غیرمجاز اختصاص داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در نتیجه بررسی‌ها و مستندسازی تخلفات، برای تعدادی از مراکز متخلف اقدام قانونی انجام شد؛ که شامل صدور تذکر کتبی برای برخی مراکز، پلمب چند واحد متخلف و ارسال پرونده ۲۳ مرکز به دستگاه قضائی جهت رسیدگی از جمله آن موارد بود.

تقوی افزود: همچنین در ادامه روند مقابله با مداخلات غیرقانونی پزشکی، مکاتبات لازم برای پیگیری قضائی پنج فرد مداخله‌گر فعال در فضای مجازی نیز انجام شده است.

وی تاکید کرد: حفاظت از سلامت مردم نیازمند نظارت مستمر و قاطعیت در برخورد با تخلفات است و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه درمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

کد خبر 6674191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها