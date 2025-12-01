پلمب مراکز متخلف و ارجاع ۲۳ پرونده قضایی مداخله گر امور پزشکی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله تقوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در آبان‌ماه امسال، ۱۱۲ بازدید نظارتی از مطب‌ها، مؤسسات درمانی و مراکز غیرمجاز انجام شد که منجر به برخوردهای قانونی گسترده با متخلفان شد.

وی افزود: در این طرح نظارتی که با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز اجرا شد، بخش قابل توجهی از بازرسی‌ها مربوط به مطب پزشکان و دندان‌پزشکان و همچنین مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی بود. بخشی دیگر نیز به شناسایی و رسیدگی به فعالیت مراکز غیرمجاز اختصاص داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در نتیجه بررسی‌ها و مستندسازی تخلفات، برای تعدادی از مراکز متخلف اقدام قانونی انجام شد؛ که شامل صدور تذکر کتبی برای برخی مراکز، پلمب چند واحد متخلف و ارسال پرونده ۲۳ مرکز به دستگاه قضائی جهت رسیدگی از جمله آن موارد بود.

تقوی افزود: همچنین در ادامه روند مقابله با مداخلات غیرقانونی پزشکی، مکاتبات لازم برای پیگیری قضائی پنج فرد مداخله‌گر فعال در فضای مجازی نیز انجام شده است.

وی تاکید کرد: حفاظت از سلامت مردم نیازمند نظارت مستمر و قاطعیت در برخورد با تخلفات است و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه درمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.