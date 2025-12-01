حرکت ناگهانی و مرگبار جرثقیل در خیابان شریعتی تهران فاجعه آفرید

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۰۸:۴۷ دقیقه صبح امروز حادثهای مربوط به یک دستگاه جرثقیل در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان صدر و محدوده خیابان میرزاپور، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد. دو ایستگاه آتشنشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.
ملکی گفت: در محل مشخص شد جرثقیل ۲۵ تنی مقابل یک ساختمان در حال احداث مستقر بوده و قرار بود پالتهای شیشه را جابهجا کند. اپراتور هنگام آمادهسازی دستگاه و تلاش برای جکزنی، با حرکت ناگهانی جرثقیل مواجه شده است؛ حرکتی که علت آن باید بهصورت تخصصی بررسی شود.
وی افزود: اپراتور برای متوقف کردن جرثقیل اقدام کرده اما به دلیل برخورد دستگاه با موانع و بدنه خود جرثقیل، دچار آسیب شدید شده و عوامل اورژانس مرگ وی را تأیید کردند. جرثقیل در مسیر خود با دو پالت شیشه و همچنین بخشی از دیوار یک ساختمان برخورد کرده و خسارت جزئی برجای گذاشته است.
سخنگوی آتشنشانی ادامه داد: دو دستگاه خودرو شامل یک خودروی افامسی و یک پراید نیز در اثر برخورد جرثقیل آسیب دیدند. در نهایت، دستگاه پس از برخورد با خودروها متوقف شد و آتشنشانان پیکر اپراتور را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند. عملیات در ساعت ۰۹:۵۰ پایان یافت.
ملکی با اشاره به مخاطرات کار با جرثقیلها تأکید کرد: اپراتورها باید پیش از آغاز عملیات از سلامت کامل تجهیزات، از جمله ترمز دستی و بخشهای کنترل بار، اطمینان حاصل کنند. در معابر شیبدار نیز استفاده از موانع ایمنی مانند قطعات موسوم به «دنده» ضروری است تا از حرکت ناگهانی جرثقیل جلوگیری شود.
