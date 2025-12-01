کمالی: شهرداری باید پاسخگوی ابهامات تغییر نام تیم فوتبال آستارا باشد

یاشین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی چهار سال گذشته ۴۹ درصد سهام باشگاه فوتبال شهرداری آستارا واگذار شده و ۵۱ درصد آن در اختیار شهرداری بوده است، اظهار کرد: در این مدت نحوه تیم‌داری از طریق شهرداری به شکل درست اجرا نشد و پس از برگزاری جلسات متعدد، تصمیم بر واگذاری تیم گرفته شد. شورا نیز وظیفه قانونی خود را انجام داد و نحوه اجرایی واگذاری را به شهرداری سپرد.

وی افزود: شهرداری می‌بایست از طریق اداره حقوقی اقدام لازم را انجام می‌داد اما اکنون جای سوال است که چرا همچنان نام شهرداری بر روی تیم باقی مانده است.

کمالی ادامه داد: شورا بارها این موضوع را پیگیری کرده و نامه‌نگاری‌های لازم صورت گرفته اما اقدام نهایی باید از سوی رئیس شورای شهر و شهرداری انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر آستارا با انتقاد از نبود نماینده شهرداری در تیم گفت: در حال حاضر هیچ گزارشی از سوی تیم به شورا یا شهرداری ارائه نشده و مشخص نیست چرا با وجود واگذاری، تیم همچنان با نام شهرداری در لیگ حضور دارد.

وی افزود: حتی لایحه‌ای که از سوی شهرداری برای تأمین منابع مالی اضافه به شورا ارائه شد، مورد موافقت قرار نگرفت.

عضو شورای شهر آستارا تأکید کرد: این تیم متعلق به شهرستان و هویت ورزشی ماست، شورا هر اقدامی که در توان داشته باشد انجام داده و باز هم آماده حمایت است، اما اگر ترک فعل از سوی شهرداری رخ داده باشد، شهرداری باید پاسخگو باشد و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.