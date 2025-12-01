ایران پخش؛ اولین واردکننده لوازم جانبی موبایل یسیدو در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بازار پرشتاب لوازم جانبی موبایل، دسترسی به محصولات باکیفیت، متنوع و در عین حال مقرون به صرفه، مهمترین دغدغه برای خردهفروشان و همکاران تجاری است. در این میان، برند یسیدو (Yesido) با تمرکز بر تولید گجتهای هوشمند و تجهیزات جانبی موبایل، توانسته است جایگاه ویژهای در بازار ایران کسب کند. یسیدو که فعالیت رسمی خود را از سال ۲۰۱۵ توسط شرکتی مستقر در گوانگجو چین آغاز کرد، با بهرهگیری از طراحی مدرن و رعایت استانداردهای جهانی، محصولاتی متنوع از جمله کابلها، شارژرها، پایههای نگهدارنده و اسپیکرهای بلوتوثی را به بازارهای جهانی عرضه میکند. اما کلید موفقیت در بازار عمدهفروشی، یافتن منبعی معتبر است که بتواند محصولات اصلی این برند را به طور مستقیم و با قیمت رقابتی تأمین کند.
نمایندگی رسمی برند یسیدو: ایران پخش
لوازم جانبی ایران پخش به عنوان اولین و بزرگترین نمایندگی رسمی برند یسیدو Yesido در ایران شناخته میشود. فعالیت اصلی این مجموعه، واردات مستقیم انواع محصولات یسیدو شامل لوازم جانبی موبایل، کامپیوتر و سایر گجتهای دیجیتال از مبدأ (چین) است. این موقعیت به ایران پخش اجازه داده است که محصولات را با بهترین قیمتها و پایینترین نرخهای عمده در اختیار همکاران قرار دهد.
شماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۶۳۷۱۰
خریداران عمده و فروشندگان لوازم جانبی با همکاری با ایران پخش، این اطمینان را خواهند داشت که کالاهای خریداری شده:
اصل و اورجینال هستند: تمامی محصولات با ضمانت اصالت کالا و هولوگرام اصلی عرضه میشوند.
با گارانتی معتبر ارائه میشوند: ایران پخش گارانتی اصلی شرکت یسیدو و خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی لازم را برای محصولات فراهم میکند، که در صورت بروز مشکل، خدمات تعویض یا تعمیر ارائه خواهد شد.
تنوع بی نظیری دارند: مجموعه کاملی از تجهیزات جانبی برند یسیدو در دستهبندیهای مختلف موجود است.
انواع محصولات yesido
تنوع محصولات یکی از دلایل اصلی محبوبیت برند یسیدو است. ایران پخش نیز این تنوع را بهصورت کامل پوشش میدهد و این امر برای تأمینکنندگان عمده حیاتی است. لوازم جانبی یسیدو با طراحی ارگونومیک، کیفیت ساخت بالا و استفاده از مواد مرغوب، دوام و عملکرد قابل اعتمادی را به کاربران نهایی ارائه میدهند. دستهبندیهای اصلی محصولات یسیدو که بهصورت عمده از ایران پخش قابل تأمین هستند، شامل موارد زیر است:
|
گروه محصول
|
نوع محصول
|
ویژگیها و موارد استفاده
|
کابلها و مبدلها
|
کابل شارژ، انتقال داده، مبدل پورتها
|
شارژ سریع، مقاوم، مناسب گوشیهای مختلف
|
شارژرها
|
دیواری، فندکی، وایرلس
|
ولتاژ پایدار، طراحی ایمن، پشتیبانی از فناوریهای جدید
|
پایههای نگهدارنده
|
رومیزی، خودرو، بازویی، مغناطیسی
|
تنظیم زاویه، نصب آسان، مقاومت بالا
|
هندزفری و هدفونها
|
سیمی، بلوتوث، حذف نویز
|
صدای باکیفیت، طراحی ارگونومیک، مناسب مکالمه و موسیقی
|
پاوربانکها
|
ظرفیتهای مختلف، شارژ سریع
|
قابل حمل، مناسب سفر، ایمنی در شارژ
|
اسپیکرهای بلوتوثی
|
قابل حمل، ضدآب، اتصال چند دستگاه
|
مناسب کمپینگ، تفریح و فضاهای باز
|
تجهیزات جانبی
|
محافظ کابل، نگهدارنده سیم، ابزار شارژ
|
افزایش عمر لوازم، نظمدهی به کابلها
۱. کابلها و مبدل ها
کابلهای شارژ و انتقال داده: شامل کابلهای USB به Type-C، Micro USB و Lightning که برای شارژ سریع و انتقال دادهها با سرعت بالا طراحی شدهاند
کابلهای تخصصی: کابل HDMI برای اتصال دستگاهها به نمایشگر، کابل AUX برای اتصال دستگاههای صوتی، و همچنین کابلهای OTG و Type-C برای انتقال دادهها
۲. شارژرها
شارژرهای دیواری و کلگی شارژر: با ولتاژ پایدار و طراحی ایمن، که از فناوریهای جدید شارژ سریع پشتیبانی میکنند
شارژرهای فندکی خودرو: دارای قابلیتهای مختلف برای شارژ دستگاهها در ماشین
شارژرهای وایرلس (بدون سیم): برای دستگاههای پشتیبانیکننده، با طراحی مدرن و کارایی بالا
پاوربانکهای قابل حمل: در ظرفیتهای گوناگون با پشتیبانی از فست شارژ، مناسب برای سفر و استفاده در مکانهای مختلف
۳. تجهیزات صوتی و مالتی مدیا
هندزفریهای سیمی و بلوتوثی: با کیفیت صدای بالا و طراحی ارگونومیک، مناسب برای مکالمه و گوش دادن به موسیقی
هدفونهای بیسیم و هدست: برای تجربه صدای فراگیر و راحتی بیشتر، با طراحی مدرن.
اسپیکرهای بلوتوثی: مدلهای قابل حمل، ضدآب (استاندارد IPX) و با کیفیت صدای بالا که برای کمپینگ و فضاهای باز مناسب هستند
۴. گجت ها و لوازم جانبی هوشمند
پایههای نگهدارنده (هولدر): شامل هولدرهای رومیزی، خودرو، مغناطیسی و مگنتی با قابلیت تنظیم زاویه و نصب آسان
ساعت هوشمند Yesido: گزینهای مدرن برای نمایش اعلانها و پیگیری فعالیتهای روزانه
ماساژور یسیدو: با طراحی ارگونومیک و تکنولوژی پیشرفته برای تسکین عضلات و رفع خستگی.
تجهیزات عکاسی: شامل مونوپادها، سهپایهها و گیمبال استابلایزرها
سایر تجهیزات جانبی: مانند محافظ کابل و انگشتر هوشمند
برند یسیدو ساخت کجاست؟
برند یسیدو (Yesido) توسط شرکت یسیدو مستقر در شهر گوانگجو چین تأسیس شده و از سال ۲۰۱۵ فعالیت رسمی خود را در زمینه تولید لوازم جانبی موبایل آغاز کرده است. این برند با بهرهگیری از طراحی مدرن و استانداردهای جهانی، انواع محصولات یسیدو شامل کابلها، شارژرها، پایههای نگهدارنده و اسپیکرهای بلوتوثی را به بازارهای جهانی از جمله ایران عرضه میکند. با توجه به کیفیت بالا و تنوع محصولات، برند Yesido یکی از انتخابهای محبوب در میان مصرفکنندگان و فروشندگان لوازم جانبی موبایل بهشمار میرود.
یسیدو به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تنوع گسترده، یک برند ایدهآل برای مصرفکنندگان و یک گزینه سودآور برای فروشندگان است. با انتخاب ایران پخش به عنوان اولین واردکننده رسمی محصولات یسیدو در ایران، شما نه تنها به جدیدترین و کاملترین مجموعه از لوازم جانبی این برند دسترسی پیدا میکنید، بلکه از مزایای واردات مستقیم، تضمین اصالت کالا و قیمتهای همکاری رقابتی بهرهمند خواهید شد [۱۹، ۲۷، ۲۸]. این همکاری، تضمینکننده حاشیه سود بالا و رضایت مشتریان شما خواهد بود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما