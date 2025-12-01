هشدار درباره پیامدهای آلودگی هوا بر سلامت مادر و جنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مونا اسمی، متخصص زنان و زایمان گفت: قرار گرفتن در معرض هوای آلوده می‌تواند با افزایش استرس اکسیداتیو و التهاب، خطر مشکلاتی مانند کاهش رشد جنین، افزایش احتمال زایمان زودرس و تشدید بیماری‌های تنفسی در مادر را افزایش دهد.

وی افزود: مادران باردار در سه‌ماهه اول و سوم حساسیت بیشتری نسبت به آلاینده‌ها دارند و توصیه می‌شود در روزهایی که شاخص آلودگی بالا است، از حضور غیرضروری در محیط‌های بیرونی خودداری کنند.

اسمی به مادران باردار در روزهای آلوده توصیه کرد: پرهیز از خروج غیرضروری و ماندن در محیط‌های بسته با تهویه مناسب؛ استفاده از ماسک‌های استاندارد مانند N95 و FFP2 در صورت نیاز به خروج از منزل؛ مصرف بیشتر مایعات برای جلوگیری از غلظت خون و کمک به دفع آلاینده‌ها؛ افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه سرشار از آنتی‌اکسیدان مانند پرتقال، کیوی، هویج و سبزیجات برگ‌سبز؛ و خودداری از انجام فعالیت‌های سنگین که باعث افزایش تنفس و ورود بیشتر آلاینده‌ها به بدن می‌شود.

همچنین توجه به علائم هشداردهنده مانند تنگی‌نفس، سردرد شدید یا کاهش حرکات جنین ضروری است و در صورت بروز این نشانه‌ها باید فوراً به پزشک مراجعه شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تأکید کرد: آلودگی هوا یک تهدید جدی برای سلامت مادر و جنین است؛ اما با رعایت توصیه‌های ساده و پایش سلامت، می‌توان از بسیاری از پیامدهای آن پیشگیری کرد.