کوچک‌ نژاد: مراکز کانون سنگرهای فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان لاهیجان، این دیدار را مایه مباهات عنوان کرد و گفت: همواره تلاش داریم تا فعالیت‌های خود را در فضای معنوی و در سایه بهره‌گیری از رهنمودهای سازنده علما برگزار کنیم و این نشست، حرکتی در جهت تحقق این هدف به شمار می‌رود.

کوچک‌نژاد، در ادامه، از حجت‌الاسلام سلیمانی به عنوان یک شخصیت با دانش و همراه با نسل آگاه نام برد و به تشریح اهداف و برنامه‌های کانون پرورش فکری استان گیلان برای امام جمعه شهرستان لاهیجان پرداخت.

کانون؛ دیده‌بان و سنگر فرهنگی

سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان با تأکید بر نقش‌آفرینی کانون در کسوت دیده‌بان و توصیف مراکز این مجموعه به عنوان سنگرهای فرهنگی اظهار کرد: ما می‌بینیم، شناسایی می‌کنیم و با دریافت اطلاعات مناسب، به ایفای نقش می‌پردازیم.

وی افزود: با کشف و پرورش استعداد های آینده‌ سازان، نقشی سازنده در معرفی استعدادها به جامعه و دستگاه‌های فعال در عرصه فرهنگ داریم.

کوچک‌نژاد در پایان با تأکید بر جایگاه والای مربیان کانون خاطرنشان کرد: مربیان کانون، سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند و تلاش شبانه‌روزی آنان در مراکز فرهنگی، زمینه‌ساز تربیت نسلی متعهد، انقلابی و فرهنگ‌دوست خواهد بود.