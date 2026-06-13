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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

کوچک‌ نژاد: مراکز کانون سنگرهای فرهنگی هستند

کوچک‌ نژاد: مراکز کانون سنگرهای فرهنگی هستند

رشت- سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اشاره به نقش حساس این مجموعه در عرصه فرهنگ گفت: مربیان کانون، سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان لاهیجان، این دیدار را مایه مباهات عنوان کرد و گفت: همواره تلاش داریم تا فعالیت‌های خود را در فضای معنوی و در سایه بهره‌گیری از رهنمودهای سازنده علما برگزار کنیم و این نشست، حرکتی در جهت تحقق این هدف به شمار می‌رود.

کوچک‌نژاد، در ادامه، از حجت‌الاسلام سلیمانی به عنوان یک شخصیت با دانش و همراه با نسل آگاه نام برد و به تشریح اهداف و برنامه‌های کانون پرورش فکری استان گیلان برای امام جمعه شهرستان لاهیجان پرداخت.

کانون؛ دیده‌بان و سنگر فرهنگی

سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان با تأکید بر نقش‌آفرینی کانون در کسوت دیده‌بان و توصیف مراکز این مجموعه به عنوان سنگرهای فرهنگی اظهار کرد: ما می‌بینیم، شناسایی می‌کنیم و با دریافت اطلاعات مناسب، به ایفای نقش می‌پردازیم.

وی افزود: با کشف و پرورش استعداد های آینده‌ سازان، نقشی سازنده در معرفی استعدادها به جامعه و دستگاه‌های فعال در عرصه فرهنگ داریم.

کوچک‌نژاد در پایان با تأکید بر جایگاه والای مربیان کانون خاطرنشان کرد: مربیان کانون، سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند و تلاش شبانه‌روزی آنان در مراکز فرهنگی، زمینه‌ساز تربیت نسلی متعهد، انقلابی و فرهنگ‌دوست خواهد بود.

کد مطلب 6858886

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