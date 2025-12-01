به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر خدایی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، وی اظهار داشت که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ حوالی ساعت ۲۳ در داخل خودروی شخصی یکی از همکارانش در خیابان میعاد جنوبی حضور داشته که جوانی از کنار خودرو عبور کرده و پس از تماس کوتاه تلفنی، از محل دور می‌شود.

وی افزود: حدود پنج دقیقه بعد، خودرویی پراید سفیدرنگ با سه مرد و یک زن در کنار خودرو شاکی توقف می‌کند و همان جوان مشاهده‌شده در صندلی عقب خودرو دیده می‌شود. یکی از سرنشینان با بهانه گرفتن جای پارک و با استفاده از الفاظ رکیک، با سلاح سرد چند ضربه به سر، کتف و زیر چشم شاکی وارد می‌کند. این شهروند پس از انتقال توسط اورژانس به بیمارستان، هنگام به‌هوش آمدن متوجه سرقت گردنبند طلا، ساعت مچی و گوشی تلفن‌همراه خود می‌شود.

سرهنگ خدایی ادامه داد: کارآگاهان اداره پنجم با حضور در محل وقوع حادثه تحقیقات میدانی را آغاز کردند ولی هیچ دوربین مداربسته‌ای در محدوده یافت نشد. در ادامه با استفاده از چهره‌نگاری، تصویر تقریبی متهم تهیه شد و با مراجعه به اهالی و کسبه منطقه، یکی از ساکنان فرد مذکور را به‌عنوان یکی از افراد سابقه‌دار خانی‌آبادنو شناسایی کرد. همچنین مشخص شد که وی مدتی است متواری بوده و به محل سکونتش رفت‌وآمدی ندارد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص گفت: با انجام اقدامات فنی اطلاعاتی و بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، مخفیگاه فرد موردنظر تحت رصد قرار گرفت. نهایتاً در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ حضور وی در مخفیگاه تأیید و با عملیات غافلگیرانه و مسدودسازی مسیرهای فرار، متهم به نام «مسیح» دستگیر شد.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات پرونده به بزه انتسابی اعتراف و عنوان کرد که با همدستی فردی به هویت «مراد» اقدام به مجروح کردن شاکی و سرقت اموال وی کرده‌اند. پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی، همدست وی نیز در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در خانی‌آبادنو شناسایی و دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.

وی در پایان گفت: با صدور قرار تأمین از سوی بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۳۴، هر دو متهم برای تکمیل تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.



سرهنگ خدایی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در جهت پیشگیری به شهروندان گفت: شهروندان در ساعات پایانی شب حتی‌الامکان از توقف در خیابان‌های کم‌تردد و نقاط خلوت خودداری کنند، زیرا این شرایط فرصت مناسبی برای مجرمان جهت طراحی سناریوهای درگیری یا نزاع ساختگی فراهم می‌کند.هنگام حضور در خودرو، درها باید کاملاً قفل و شیشه‌ها تا حد امکان بسته باشد و حتی در زمان گفت‌وگو یا استفاده از تلفن‌همراه، نباید خودرو بدون کنترل رها شود.

وی افزود: مشاهده افراد ناشناس که به خودرو نزدیک می‌شوند، تماس‌های تلفنی مشکوک برقرار می‌کنند یا چندین‌بار از کنار خودرو عبور می‌کنند، باید جدی گرفته شود و موضوع سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع داده شود.

وی گفت: همراه داشتن اموال باارزش از جمله طلا، ساعت‌های گران‌قیمت، گوشی‌های مدل‌بالا یا کیف‌های حاوی مدارک مهم، در زمان‌هایی که احتمال وقوع سرقت بالاتر است، توصیه نمی‌شود.در صورت مواجهه با افراد مهاجم یا مشاهده رفتارهای تهدیدآمیز، شهروندان از هرگونه مقاومت فیزیکی خودداری کرده و اولویت باید حفظ جان باشد؛ زیرا سارقان غالباً مسلح یا همراه با ابزار جرم هستند. ثبت مشخصات اولیه افراد مشکوک مانند نوع خودرو، رنگ، مدل، جهت حرکت، پوشش ظاهری، سن تقریبی و حتی کلمات کلیدی از مکالمه آنها، می‌تواند به کشف سریع پرونده و شناسایی احتمالی دیگر بزه‌دیدگان کمک کند.

سرهنگ خدایی بیان داشت: شهروندان در صورت مشاهده خودروهای فاقد پلاک، دارای پوشش یا مخدوش، یا توقف‌های غیرعادی در نزدیکی منازل، محل کار یا نقاط کم‌تردد، باید بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش دهند. تصاویر دوربین‌های مداربسته منازل، فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نقش بسیار مهمی در شناسایی مجرمان دارد و درخواست می‌شود مالکان این اماکن نسبت به فعال و صحیح بودن سامانه‌های تصویربرداری خود اطمینان کامل داشته باشند.