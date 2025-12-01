به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: عملکرد فاجعهبار دونالد ترامپ در حوزه اقتصاد، مردم، رسانهها و کارشناسان را مقابل وی قرار داده است. گزارشها نشان میدهد که به دلیل عملکرد فاجعهبار در حوزه اقتصاد و همچنین برخی سیاستهای جنگطلبانه، پایگاه رأی وی نیز در جنبش «مگا» (آمریکا را دوباره با عظمت کنیم) در حال فروپاشی است.
نتایج نظرسنجیهای متعدد در آمریکا به وضوح نشان میدهد که محبوبیت ترامپ در بین رایدهندگان آمریکایی به دلیل عملکرد نامطلوب او در بخش اقتصاد، بهشدت افت کرده است. «نیوزویک» هفته پیش نوشته بود راهبرد دونالد ترامپ در انتخابات، عمدتاً مبتنی بر بهبود وضعیت اقتصاد بود اما اکنون با توجه به تورم بالا، افزایش هزینههای زندگی و درگیریهای درون حزبی، نظرسنجیها نشان میدهند که ترامپ با خطر از دست دادن بیشتر محبوبیت خود با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای کنگره مواجه است.
نظرسنجی شبکه «فاکسنیوز» هم که در بازه زمانی بین ۱۴ تا ۱۷ نوامبر (۲۶-۲۳ آبان) انجام شده نشان میدهد که ۷۶ درصد از آمریکاییها، وضعیت اقتصادی کشورشان را در دولت ترامپ «منفی» ارزیابی میکنند. دیلیمیل هم در گزارشی با انتقاد از عملکرد اقتصادی ترامپ نوشته است بیشتر آمریکاییها اکنون با افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی دستوپنجه نرم میکنند و تورم، بودجه خانوارها را بهشدت کاهش داده است.
به نوشته «دیلیمیل» نتایج یک نظرسنجی انجام شده نشان میدهد که تورم و هزینههای زندگی مهمترین عوامل نارضایتی از دولت ترامپ هستند. به گزارش فارس به نقل از این رسانه انگلیسی افزایش قیمت مواد غذایی، تعرفههای بالا و توجه صرف رئیسجمهور آمریکا به خواستههای ثروتمندان بهجای مردم عادی، نارضایتی عموم مردم آمریکا را افزایش داده است.
«بریتنی مارتینز» که مدیریت یک مؤسسه سیاسی را برعهده دارد، در مصاحبه خود با رسانههای آمریکایی تأکید کرده که «رأیدهندگان خسته شدهاند… در حالی که دولت از قراردادهای میلیارد دلاری و توافقات شرکتی پرزرق و برق تعریف میکند، بیشتر آمریکاییها به مسائل بسیار ابتدائیتر فکر میکنند: اینکه آیا میتوانند مواد غذایی، بنزین و یک زندگی قابلتحمل را تأمین کنند یا نه.»
به نوشته دیلیمیل بیتوجهی شدید ترامپ جمهوریخواه به ابتدائیترین نیازهای مردم عادی آمریکا موجب شده تا بسیاری از مردم به سمت دموکراتها گرایش پیدا کنند. کارشناسان معتقدند اگر جمهوریخواهان توجه خود را از موضوع اصلی یعنی هزینههای زندگی بردارند، احتمال شکستشان در انتخابات میاندورهای بالا میرود.
در پایان این گزارش آمده است ترامپ در حالی اولویت خود را ساخت سالن رقص، آسفالت کردن باغ گلرز و بازسازی سرویسهای بهداشتی کاخسفید قرار داده که مردم عادی کشورش برای تأمین مواد غذایی خود هم به مخاطره افتادهاند. او در حالی ثروتمندان را پولدارتر کرده که قول کاهش هزینهها را به مردم داده بود.
بحران بازنشستگی در آمریکا
تازنمای آکسیوس هم در گزارشی به بحران بازنشستگی در میانه مشکلات اقتصادی آمریکا پرداخته و نوشته است: شکاف مالی در تأمین بودجه برای ارائه خدمات اجتماعی در آمریکا، سالمندان آمریکایی را که به سن بازنشستگی نزدیک میشوند با بحرانی واقعی مواجه کرده و میلیونها نفر را در معرض کاهش مزایای رفاهی قرار داده است. آکسیوس با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در آمریکا نوشته است: این کشور آمادگی لازم را برای مواجهه با این بحران ندارد.
براساس این گزارش، افراد مسنتر در آمریکا نسبت به نسل قبل از خود طولانیتر زندگی میکنند و با نسخهای ناشناخته و با امنیت کمتر از بازنشستگی مواجه هستند. بسیاری از آنها و حتی سیاستمداران آمریکایی نیز هنوز با این واقعیت جدید همراه نشدهاند. براساس گزارش شرکت خدمات مالی «مورنینگ استار»، حدود ۴۵ درصد از آمریکایی در صورت بازنشستگی در سن ۶۵ سالگی با کمبود در تأمین بودجه بازنشستگی مواجه خواهند شد.
به گزارش آکسیوس در این کشور، بازنشستگان با درآمد ثابت با هزینههای زندگی روزافزونی روبهرو هستند. هزینههای پزشکی که آنها از جیب خود پرداخت میکنند، در حال افزایش، هزینه مراقبت در منزل بیش از سه برابر سریعتر از تورم در حال افزایش است و بخش فزایندهای از سالمندان، بیش از یکسوم درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند. آکسیوس خاطرنشان کرد که آمریکاییها سن بازنشستگی خود را تا حد ممکن و تا زمان برطرف شدن چنین شکافهایی به عقب میاندازند اما آینده بازنشستگی در آمریکا همچنان تیره و تار است.
سلامت جسمی و عقلی ترامپ
در میانه مشکلات اقتصادی و بحرانهای خارجی، برخی در آمریکا سلامت جسمی و ذهنی ترامپ را نیز زیر سوال بردهاند. نویسنده زندگینامه دونالد ترامپ فاش کرد سلامت جسمی و عقلی ترامپ به همراه تسلط او بر حزب سیاسیاش تضعیف شده است.
«مایکل وولف»، نویسنده زندگینامه «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در مصاحبهای با وبسایت «دیلیبیست» خاطرنشان کرد: «ضعفهایی که ما در او میبینیم شامل ضعف سلامت جسمی، سلامت روان و همچنین تسلط او بر حزب جمهوریخواه است. به نظر من این احتمالاً یک نقطه عطف را رقم میزند.» به عقیده این نویسنده، یکی از نشانههای افول سلامت ذهنی ترامپ چرخشهای پیدرپی ۱۸۰ درجهای او از مواضعش چه در قبال دوستان و چه در قبال دشمنانش است که در ماه نوامبر (آبان- آذر) این موضوع بسیار برجسته شد.
او توضیح میدهد: «این حقیقت که او در طی یک روز ابتدا حامی ولادیمیر پوتین (رئیسجمهور روسیه) بود و بعد حامی ولودیمیر زلنسکی (رئیسجمهور اوکراین) است؛ اینکه او درباره زهران ممدانی (شهردار جدید نیویورک) یکبار میگوید «ما میخواهیم این شخص را دیپورت کنیم» و بعد میگوید «ما قصد داریم این شخص را در آغوش بکشیم» من فکر میکنم اینها نشان میدهند او خیلی سریع ۱۸۰ درجه موضعش را عوض میکند.
به این ترتیب به نظر میرسد او یا نمیداند از چه چیزی حمایت میکند یا اینکه فراموش میکند: «استیون چونگ»، مدیر ارتباطات کاخسفید در واکنش به اظهارات ولف او را یک آشغال، دروغگو و شیاد خطاب کرده است.
حمام خون شد
خبر دیگر از آمریکا اینکه روز شنبه در مهمانی تولد یک کودک آمریکایی در «استوکتون» ایالت کالیفرنیا، یک عامل مسلح شروع به تیراندازی کرد که در نتیجه چهار نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. رسانههای آمریکایی گزارش کردند که کودکان در میان قربانیان این تیراندازی هستند.
دادستان منطقه همچنین تأیید کرد که فرد مهاجم همچنان فراری است. شورای کلانتری شهرستان سنواکین در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «میتوانیم تأیید کنیم که حدود ۱۴ نفر هدف گلوله قرار گرفتهاند و مرگ چهار قربانی تأیید شده است». در این پست آمده بود که نشانههای اولیه حاکی از آن است که احتمالاً «حادثهای هدفمند» بوده، اما اطلاعات همچنان محدود است. پلیس تاکنون هویت مهاجم را اعلام نکرده و انگیزه او مشخص نیست.
