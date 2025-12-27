به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اکونومیست نوشت: میزان محبوبیت دونالد ترامپ بازتابی از سالی پرنوسان برای اوست. وی در ژانویه با امتیاز خالص مثبت ۲ درصد بار دیگر وارد کاخ سفید شد، اما پس از آن، مسیر محبوبیتش بهتدریج ناهموار شد و در اوایل دسامبر به منفی ۱۸ درصد رسید. این شاخص برای چند هفته اندکی بهبود یافت، اما درست پیش از کریسمس بار دیگر سقوط کرد و به منفی ۱۷ درصد رسید.
براساس این گزارش، یکی از عوامل اصلی کاهش محبوبیت ترامپ، نحوه مدیریت اقتصاد از سوی دولت اوست. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال گذشته مدعی شده بود اقتصاد آمریکا در دوره جو بایدن «به جهنم رفته» و وعده داده بود که بار دیگر زندگی در آمریکا را مقرونبهصرفه کند. رأیدهندگان در ابتدا این وعدهها را باور کردند؛ بهگونهای که هنگام بازگشت او به قدرت، میزان محبوبیتش در حوزه «اشتغال و اقتصاد»، ۱۲ درصد مثبت بود.
اما در ادامه، نرخ بیکاری افزایش یافت و قیمتها همچنان در سطوح بالا باقی ماندند. علاوه بر این، نگرانیها درباره تعرفههای تجاری ترامپ و سیاستهایش در حوزه سلامت افزایش یافته است. در حال حاضر، امتیاز خالص محبوبیت اقتصادی ترامپ به منفی ۱۷ درصد رسیده است.
«محبوبیت منفی» یک اصطلاح آماری–سیاسی است و به این معناست که تعداد مخالفان یک فرد یا سیاست از تعداد موافقان آن بیشتر است.
اکونومیست نوشت: دادهها نشان میدهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ در موضوعاتی مانند تورم، قیمتها، مالیات، اشتغال و اقتصاد، مهاجرت و امنیت ملی روندی نزولی داشتهاند. موضوعاتی که در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری او امتیاز مثبت داشتند، اکنون عمدتاً به محدوده منفی سقوط کردهاند.
محبوبیت اقتصادی ترامپ و ارزیابی عملکرد او در مهار تورم، پس از اعلام سیاستهای جنگ تجاری و واکنش منفی سرمایهگذاران، بهشدت کاهش یافته است. دادههای دولتی نشان میدهد که آمریکاییها اکنون از نحوه مدیریت مهاجرت، یکی از محورهای اصلی پیروزی ترامپ، نیز رضایت ندارند.
این بررسی نشان میدهد که نارضایتی از ترامپ حتی در برخی ایالتهایی که تنها چند ماه پیش به او رأی دادهاند نیز گسترده است. اگرچه رأیدهندگان وفادار ترامپ همچنان بهطور قاطع از او حمایت میکنند، اما این ارقام برای جمهوریخواهانی که خود را برای انتخابات میاندورهای سال آینده آماده میکنند، نگرانکننده تلقی میشود.
براساس گزارش اکونومیست، فارغالتحصیلان دانشگاهی و افراد دارای تحصیلات عالی، کمترین میزان حمایت را از ترامپ نشان میدهند و رأیدهندگان سالمند و بازنشسته که معمولاً پایگاه سنتی جمهوریخواهان محسوب میشوند، این بار مثل قبل، از ترامپ حمایت نمیکنند.
دادههای دولت آمریکا از سال ۲۰۱۷ تاکنون نشان میدهند که اقتصاد، مهاجرت، امنیت ملی و بهداشت و درمان بهطور متناوب مهمترین دغدغههای جامعه آمریکا بودهاند و در سال ۲۰۲۵، اقتصاد و تورم بار دیگر در صدر این فهرست قرار دارند.
