فرماندار دماوند از اختصاص ۱۲ زمین برای احداث مدارس در دماوند خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان از پیشرفت مصوبات سفر استاندار تهران به این شهرستان خبر داد و گفت: در حوزه‌های آموزش، ورزش و ارتباطات اقدامات مهمی در حال اجراست.

حیدری‌آزاد در ادامه اظهار داشت: در پی سفر اخیر استاندار تهران به شهرستان دماوند، مصوبات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف تصویب شد که دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حال پیگیری و اجرای آنها هستند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه آموزش افزود: ۱۲ قطعه زمین جهت ساخت و تجهیز مدارس در دو بخش دماوند و رودهن به اداره کل نوسازی مدارس تحویل شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است. به گفته وی، شهرستان دماوند نیازمند ساخت ۱۳ مدرسه جدید است که ۹ واحد از این مدارس مربوط به حوزه رودهن بوده و نوسازی مدارس فرسوده باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دماوند همچنین با تقدیر از نقش خیرین مدرسه‌ساز، حضور خیران بزرگی همچون حاج اکبر ابراهیمی را فرصت ارزشمند برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزش و پرورش عنوان کرد.

حیدری‌آزاد در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه ورزش گفت: ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث چمن استاندارد زمین تختی شهر دماوند اختصاص یافته و پروژه مجموعه صخره‌نوردی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.

نماینده عالی دولت در دماوند در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات حوزه مخابرات پرداخت و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، تقویت دکل‌ها، نصب دکل‌های جدید، توسعه شبکه فیبر نوری و رفع نقاط کور آن تن‌دهی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مسیر دوم فیبر نوری برای جلوگیری از اختلالات احتمالی و نصب یوپی‌اس در دکل‌های مخابراتی نیز به تصویب رسیده و بخش قابل توجهی از این اقدامات در حال انجام است.