۶۰۰ میلیارد بودجه به طرح های آبخیزداری دماوند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل حیدری آزاد،در جمع خبرنگاران، از تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری و مهار سیلاب در دماوند خبر داد.

فرماندار دماوند، در ادامه اظهار داشت: این اعتبار از محل ردیف محرومیت زدایی ملی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابلاغ شده است تا عملیات اجرایی در مناطق پرخطر با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح ها، افزود: تثبیت خاک و کنترل سیلاب یک ضرورت امنیتی برای حفظ زیرساخت های شهرستان محسوب میشود، دستگاه های مسئول موظفند با بهره گیری از الگوهای موفق مهندسی، از اتلاف فرصت های کاری در فصول مناسب جلوگیری کنند.

حیدری آزاد همچنین از آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها در هفته آینده در حوزه های آبخیز «تاروبار» و «دلیچایی» خبر داد.