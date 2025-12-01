جنادله: ۱۰۶ هیئت صلح در شهرستان دشت آزادگان فعال شد

جاسم جنادله در گفتگو با خبرنگار مهر، گزارشی از اقدامات ستاد صبر و عملکرد شورای حل اختلاف ارائه داد و بر نقش بزرگان، شیوخ، سادات و صلح‌یاران در ترویج فرهنگ گذشت و سازش تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هم‌اندیشی و آموزشی برای صلح‌یاران و معتمدین عشایر و شهروندان اظهار کرد: این نشست‌ها با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش برگزار شده و موجب افزایش میزان گذشت و مصالحه در پرونده‌های قضائی شده است.

رئیس دادگستری دشت آزادگان افزود: چندین پویش فرهنگی از جمله «به عشق امام علی (ع) می‌بخشم»، «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم»، «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» و «به حرمت حضرت زینب کبری (س) می‌بخشم» در سطح شهرستان اجرا شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود و زمینه‌ساز چندین فقره سازش و گذشت شد.

جنادله با اشاره به بافت عشایری منطقه تصریح کرد: احترام به بزرگان و سادات در این شهرستان جایگاه ویژه‌ای دارد و همین امر موجب شده میزان عفو و گذشت در پرونده‌های سنگین، حتی در موارد قتل، بسیار بالا باشد.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۶ هیئت صلح در شهرستان تشکیل شده و حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ نفر در قالب هیئت‌های صلح مساجد، دانش‌آموزی و دانشجویی فعالیت دارند؛ همچنین ۴۲ تفاهم‌نامه همکاری بین دادگستری و ادارات و ارگان‌های دولتی منعقد شده است.

رئیس دادگستری دشت آزادگان با اشاره به وضعیت داوری در شهرستان بیان کرد: چند داور دارای مجوز در منطقه فعال هستند اما استقبال عمومی از داوری پایین است و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند اختلافات خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کنند، آمار ماهانه نشان می‌دهد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌ها به سازش منتهی می‌شوند اما داوری هنوز جایگاه خود را در میان مردم پیدا نکرده است.

جنادله در ادامه به راهکارهای جایگزین قضائی اشاره کرد و گفت: تشکیل هیئت‌های صلح بانوان، اقلیت‌های مذهبی و هیئت صلح شهدا از برنامه‌های آتی است، همچنین استفاده از ظرفیت مداحان، قاریان بین‌المللی، هنرمندان و ورزشکاران می‌تواند در ترویج فرهنگ سازش بسیار مؤثر باشد.

وی در خصوص اقدامات عمرانی و تجهیزی نیز اظهار داشت: ساختمان شورای حل اختلاف که در داخل دادگستری قرار دارد، بهسازی و تجهیز شده است؛ رنگ‌آمیزی، نصب پرده و صندلی‌های جدید و همچنین نصب چند دستگاه کولر توسط معاونت قضائی استان انجام شده تا شرایط مناسب‌تری برای رسیدگی به پرونده‌ها فراهم شود.

رئیس دادگستری دشت آزادگان در پایان تأکید کرد: ستاد صبر دشت آزادگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه، توانسته الگویی موفق در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضائی ارائه دهد.