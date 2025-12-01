به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در اطلاعیهای که منتشر شد، روند جدید فعالیتهای آموزشی دانشگاه را تشریح کرد.
در این اطلاعیه که خطاب به اعضای محترم هیأت علمی، اساتید مدعو و دانشجویان صادر شده، آمده است: با توجه به اطلاعیه مورخ ۹ آذرماه ۱۴۰۴ و لزوم تداوم شرایط اعلامشده، این اطلاعیه تا پایان هفته جاری تمدید میشود.
بر اساس این تصمیم، تمامی کلاسهای آموزشی دانشگاه رازی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه، بهصورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد. معاونت آموزشی تأکید کرده است این اقدام در راستای حفظ انسجام برنامههای آموزشی و تسهیل فرآیند یادگیری دانشجویان اتخاذ شده است.
در ادامه اطلاعیه آمده است که آزمونهای میانترم که پیشتر زمانبندی شده بودند، در این بازه برگزار نخواهند شد و به تشخیص استاد مربوطه، تاریخ جدید برای آنها تعیین و اطلاعرسانی میشود.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی از اساتید و دانشجویان خواسته است برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیهها در خصوص فعالیتهای آموزشی، به پورتال معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی aed.razi.ac.ir مراجعه کنند.
