  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

کلاس‌های دانشگاه رازی در ۱۱ و ۱۲ آذرماه غیرحضوری شد

کلاس‌های دانشگاه رازی در ۱۱ و ۱۲ آذرماه غیرحضوری شد

کرمانشاه- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی با صدور اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد تمامی کلاس‌های آموزشی این دانشگاه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در اطلاعیه‌ای که منتشر شد، روند جدید فعالیت‌های آموزشی دانشگاه را تشریح کرد.

در این اطلاعیه که خطاب به اعضای محترم هیأت علمی، اساتید مدعو و دانشجویان صادر شده، آمده است: با توجه به اطلاعیه مورخ ۹ آذرماه ۱۴۰۴ و لزوم تداوم شرایط اعلام‌شده، این اطلاعیه تا پایان هفته جاری تمدید می‌شود.

بر اساس این تصمیم، تمامی کلاس‌های آموزشی دانشگاه رازی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه، به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد. معاونت آموزشی تأکید کرده است این اقدام در راستای حفظ انسجام برنامه‌های آموزشی و تسهیل فرآیند یادگیری دانشجویان اتخاذ شده است.

در ادامه اطلاعیه آمده است که آزمون‌های میان‌ترم که پیش‌تر زمان‌بندی شده بودند، در این بازه برگزار نخواهند شد و به تشخیص استاد مربوطه، تاریخ جدید برای آن‌ها تعیین و اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی از اساتید و دانشجویان خواسته است برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها در خصوص فعالیت‌های آموزشی، به پورتال معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی aed.razi.ac.ir مراجعه کنند.

کد خبر 6674401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها