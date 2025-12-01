هشدار سطح زرد هواشناسی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده گفت: از روز سه‌شنبه ۱۱ آذر تا شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ افزایش ابر، احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و در برخی نقاط، تندبادهای لحظه‌ای به‌ویژه در مناطق دریایی، جزایر و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

حسن‌زاده با اشاره به لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی در این مدت، افزود: شهروندان، صیادان، عشایران و مسافران از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کرده و از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع پرهیز کنند.

وی اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی را از دیگر توصیه‌های مهم این هشدار برشمرد و تأکید کرد: لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها نیز تمهیدات لازم را برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی اتخاذ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌ها اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کرده و همکاری لازم را در اجرای توصیه‌های ایمنی داشته باشند.