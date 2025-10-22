خبرگزاری مهر - گروه استانها، علی عنبری: قطعاً برای هر جامعهای پرورش دام و به خصوص شتر میتواند منبع برکت و نعمت باشد اما در جادههای هرمزگان و به خصوص نیمه شرقی استان، این نعمت به نِقمَتی خسارت بار تبدیل شده است و رفته رفته، آمار زیان دیدگان و خانوادههای داغدار شده توسط شترهای سرگردان رو به فزونی گذاشته است.
در همین دو هفته گذشته چندین تصادف در محورهای شرق هرمزگان به وقوع پیوست که عامل اصلی آن حضور یکباره شتر در جاده بود و همین تصادفات تلخ موجب شد که دادستانهای جاسک، بشاگرد، قشم و بستک برای جمع آوری این شترها ضرب العجلهایی تعیین کنند.
مشکل شترهای سرگردان فقط مربوط به شرق هرمزگان نیست بلکه این مسئله در جای جای استان وجود دارد اما اوج آن در شرق و در شهرستان جاسک است.
شترها چرا سرگردان هستند؟
همانطور که میدانید؛ شتر نسبت به دیگر چهارپایان از مقاومت بیشتری در مواجهه با کم آبی و کمبود علوفه روبرو است از این رو شترداران آنها را در صحرا و بیابان رها میکنند و شترها نیز در پیمایشهایی که دارند وارد جادهها میشوند یا حتی در جاده استراحت میکنند و نهایتاً با خودروهای عبوری برخورد میکنند؛ با وجود اینکه تلاش زیادی شده است تا شترها پلاکگذاری شوند اما همکاری مناسبی با این طرح انجام نمیشود و هنوز شترانِ بدون پلاک زیادی وجود دارد.
پلاک گذاری شترها، مسئولیت حقوقی را متوجه شترداران میکند چرا که بعد از تصادف چه شتر جان سالم از مهلکه به در ببرد و چه جان خود را از دست دهد هیچکس مالکیت آن را بر عهده نمیگیرد.
علیای حال با وجود برگزاری نشستهای متعدد در فرمانداریها، نهادهای اداری، قضائی و امنیتی شرق هرمزگان حوادث دلخراش ناشی از برخورد خودروها با شترهای سرگردان همچنان جان هماستانیها را میگیرد و سایه مرگ بر جادههای شرقی استان سنگینی میکند.
موضوع مرگ و میرهای جادهای ناشی از ورود ناگهانی شتر به مسیر خودروهای در حال حرکت سالهاست که مورد توجه مردم مناطق شرق هرمزگان قرار گرفته و هر حادثه تازه بار دیگر این مسئله را به صدر گفتوگوهای محلی و اداری بازمیگرداند اما به گفته اهالی منطقه جلسات و مصوبات موجود تاکنون نتیجه ملموسی در کاهش این حوادث نداشته است.
با اقدامات مقطعی نمیتوان مسئله شترهای سرگردان را حل کرد
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان (میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعات چالشبرانگیز شرق هرمزگان مسئله شترهای سرگردان است؛ این موضوع نیازمند مدیریت مستمر است و نه یک اقدام مقطعی و با تصمیمات هیجانی و اقدامات مقطعی نمیتوان این مشکل را حل کرد.
وی افزود: دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و فرمانداریها با همکاری مردم باید این معضل را مدیریت کنند.
تأمین امکانات نگهداری شترها به کاهش تصادفات کمک میکند
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برنامهریزی برای ایمنسازی راهها، نصب علائم هشداردهنده و تأمین امکانات نگهداری شترها، میتواند به کاهش تصادفات کمک کند.
وی ناامنی را سم توسعه در شرق هرمزگان دانست و ادامه داد: همچنین برخورد قانونی با شترهای بیصاحب از دیگر اقدامات ضروری است.
در شرایط کمآبی و گرمای شدید کنترل حیوانات تشنه و گرسنه دشوار است
محمد میسوری از شترداران و دامداران حوزه کوه مبارک و شیراهن، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی حادثهای رخ میدهد معمولاً از برخورد شتر با خودرو سخن گفته میشود و مقصر اصلی شترهای رها شده معرفی میشوند در حالیکه دلایل اصلی بروز این اتفاقات کمتر مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به تأثیر خشکسالی در افزایش این حوادث گفت: در شرایط کمآبی و گرمای شدید، کنترل حیوانات تشنه و گرسنه دشوار است؛ منابع آب و غذای طبیعی کاهش یافته و بسیاری از شترداران ناچار هستند دامهای خود را برای یافتن آب و علوفه رها کنند. من شخصاً در منطقه سورکی کوه مبارک اقدام به حصارکشی و احداث منبع آب کردهام، اما به دلیل نبود حمایت و تأمین آب، این تأسیسات بلااستفاده مانده است.
طرحهایی نظیر نصب پلاک و برچسبهای شبنما برای شترها تأثیر نداشته است
میسوری افزود: طرحهایی نظیر نصب پلاک و برچسبهای شبنما برای شترها کارایی چندانی نداشته و تنها موجب آزار حیوانات شده است؛ از سوی دیگر، در جلسات مرتبط با این موضوع، معمولاً فقط مالداران عمده دعوت میشوند و نظرات دامداران خرد که درگیر اصلی این مشکل هستند، نادیده گرفته میشود.
این دامدار با انتقاد از وضعیت نامناسب جادههای شرق هرمزگان اظهار کرد: جادههای شرق با وجود نقش حیاتی در تردد مردم و حمل کالا، از ایمنی لازم برخوردار نیستند و به دالانی از مرگ تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد: شتر حریم نمیشناسد و وقتی از گله جدا میافتد، به دنبال آب و غذا به جادهها میرسد.
برخی رانندهها هم مقصر هستند
وی همچنین به نقش برخی رفتارهای پرخطر رانندگان اشاره کرد و گفت: سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و چراغهای کورکننده زنون از دیگر عوامل بروز حوادث در این محورهاست.
دولت باید از شترداری حمایت کند
میسوری در پایان تأکید کرد: در کشورهای همجوار مانند عمان، پرورش شتر تحت حمایت دولت و با برنامهریزی دقیق انجام میشود و با وجود تراکم بالای جمعیت شتر خبری از حوادث مشابه نیست. حل این معضل در شرق هرمزگان نیز بدون حمایت اساسی دولت در زمینه استانداردسازی جادهها و ساماندهی دامداران ممکن نخواهد بود. در کوتاهمدت نیز میتوان با مشارکت همه شترداران منطقه و نه صرفاً گروهی خاص، اقدام به کنترل اوضاع کرد.
۵۲ نفر تاکنون جان خود را در جاسک بر اثر تصادف با شتر از دست دادهاند
مهراب افغانزهی مسئول واحد فوریتهای پزشکی شهرستان جاسک، معضل شترهای سرگردان را درد بیدرمان خواند و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، آمار رسمی اورژانس ۱۱۵ نشان میدهد که ۳۱۸ مورد حادثه ترافیکی ناشی از برخورد با شترهای سرگردان رخ داده، که منجر به ۵۳۵ مورد مصدوم و متأسفانه ۵۲ نفر فوتی شده است.
وی با تأکید بر اینکه این آمار، آمار واقعی شهرستان نیست و فقط شامل مواردی است که اورژانس در صحنه حاضر شده، وضعیت را نقطه بحران توصیف کرد و خواستار اجرای کامل حاکمیت و تشکیل مستمر گشت ساربانی و توقیف شترهای سرگردان شد.
