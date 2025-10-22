  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

جولان شبح مرگ در جاده‌های شرق هرمزگان؛ دولت از شُتر داری حمایت کند

بندرعباس - این روزها شترهای سرگردان دوباره روی زبان ها افتاده‌اند و تصادف با این چهارپایان خسارات زیادی روی دست مردم گذاشته است .

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، علی عنبری: قطعاً برای هر جامعه‌ای پرورش دام و به خصوص شتر می‌تواند منبع برکت و نعمت باشد اما در جاده‌های هرمزگان و به خصوص نیمه شرقی استان، این نعمت به نِقمَتی خسارت بار تبدیل شده است و رفته رفته، آمار زیان دیدگان و خانواده‌های داغدار شده توسط شترهای سرگردان رو به فزونی گذاشته است.

در همین دو هفته گذشته چندین تصادف در محورهای شرق هرمزگان به وقوع پیوست که عامل اصلی آن حضور یکباره شتر در جاده بود و همین تصادفات تلخ موجب شد که دادستان‌های جاسک، بشاگرد، قشم و بستک برای جمع آوری این شترها ضرب العجل‌هایی تعیین کنند.

مشکل شترهای سرگردان فقط مربوط به شرق هرمزگان نیست بلکه این مسئله در جای جای استان وجود دارد اما اوج آن در شرق و در شهرستان جاسک است.

شترها چرا سرگردان هستند؟

همانطور که می‌دانید؛ شتر نسبت به دیگر چهارپایان از مقاومت بیشتری در مواجهه با کم آبی و کمبود علوفه روبرو است از این رو شترداران آن‌ها را در صحرا و بیابان رها می‌کنند و شترها نیز در پیمایش‌هایی که دارند وارد جاده‌ها می‌شوند یا حتی در جاده استراحت می‌کنند و نهایتاً با خودروهای عبوری برخورد می‌کنند؛ با وجود اینکه تلاش زیادی شده است تا شترها پلاک‌گذاری شوند اما همکاری مناسبی با این طرح انجام نمی‌شود و هنوز شترانِ بدون پلاک زیادی وجود دارد.

پلاک گذاری شترها، مسئولیت حقوقی را متوجه شترداران می‌کند چرا که بعد از تصادف چه شتر جان سالم از مهلکه به در ببرد و چه جان خود را از دست دهد هیچکس مالکیت آن را بر عهده نمی‌گیرد.

علی‌ای حال با وجود برگزاری نشست‌های متعدد در فرمانداری‌ها، نهادهای اداری، قضائی و امنیتی شرق هرمزگان حوادث دلخراش ناشی از برخورد خودروها با شترهای سرگردان همچنان جان هم‌استانی‌ها را می‌گیرد و سایه مرگ بر جاده‌های شرقی استان سنگینی می‌کند.

موضوع مرگ و میرهای جاده‌ای ناشی از ورود ناگهانی شتر به مسیر خودروهای در حال حرکت سال‌هاست که مورد توجه مردم مناطق شرق هرمزگان قرار گرفته و هر حادثه تازه بار دیگر این مسئله را به صدر گفت‌وگوهای محلی و اداری بازمی‌گرداند اما به گفته اهالی منطقه جلسات و مصوبات موجود تاکنون نتیجه ملموسی در کاهش این حوادث نداشته است.

با اقدامات مقطعی نمی‌توان مسئله شترهای سرگردان را حل کرد

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان (میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعات چالش‌برانگیز شرق هرمزگان مسئله شترهای سرگردان است؛ این موضوع نیازمند مدیریت مستمر است و نه یک اقدام مقطعی و با تصمیمات هیجانی و اقدامات مقطعی نمی‌توان این مشکل را حل کرد.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و فرمانداری‌ها با همکاری مردم باید این معضل را مدیریت کنند.

تأمین امکانات نگهداری شترها به کاهش تصادفات کمک می‌کند

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی راه‌ها، نصب علائم هشداردهنده و تأمین امکانات نگهداری شترها، می‌تواند به کاهش تصادفات کمک کند.

وی ناامنی را سم توسعه در شرق هرمزگان دانست و ادامه داد: همچنین برخورد قانونی با شترهای بی‌صاحب از دیگر اقدامات ضروری است.

در شرایط کم‌آبی و گرمای شدید کنترل حیوانات تشنه و گرسنه دشوار است

محمد میسوری از شترداران و دامداران حوزه کوه مبارک و شیراهن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد معمولاً از برخورد شتر با خودرو سخن گفته می‌شود و مقصر اصلی شترهای رها شده معرفی می‌شوند در حالی‌که دلایل اصلی بروز این اتفاقات کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تأثیر خشکسالی در افزایش این حوادث گفت: در شرایط کم‌آبی و گرمای شدید، کنترل حیوانات تشنه و گرسنه دشوار است؛ منابع آب و غذای طبیعی کاهش یافته و بسیاری از شترداران ناچار هستند دام‌های خود را برای یافتن آب و علوفه رها کنند. من شخصاً در منطقه سورکی کوه مبارک اقدام به حصارکشی و احداث منبع آب کرده‌ام، اما به دلیل نبود حمایت و تأمین آب، این تأسیسات بلااستفاده مانده است.

طرح‌هایی نظیر نصب پلاک و برچسب‌های شب‌نما برای شترها تأثیر نداشته است

میسوری افزود: طرح‌هایی نظیر نصب پلاک و برچسب‌های شب‌نما برای شترها کارایی چندانی نداشته و تنها موجب آزار حیوانات شده است؛ از سوی دیگر، در جلسات مرتبط با این موضوع، معمولاً فقط مالداران عمده دعوت می‌شوند و نظرات دامداران خرد که درگیر اصلی این مشکل هستند، نادیده گرفته می‌شود.

این دامدار با انتقاد از وضعیت نامناسب جاده‌های شرق هرمزگان اظهار کرد: جاده‌های شرق با وجود نقش حیاتی در تردد مردم و حمل کالا، از ایمنی لازم برخوردار نیستند و به دالانی از مرگ تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: شتر حریم نمی‌شناسد و وقتی از گله جدا می‌افتد، به دنبال آب و غذا به جاده‌ها می‌رسد.

برخی راننده‌ها هم مقصر هستند

وی همچنین به نقش برخی رفتارهای پرخطر رانندگان اشاره کرد و گفت: سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و چراغ‌های کورکننده زنون از دیگر عوامل بروز حوادث در این محورهاست.

دولت باید از شترداری حمایت کند

میسوری در پایان تأکید کرد: در کشورهای همجوار مانند عمان، پرورش شتر تحت حمایت دولت و با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شود و با وجود تراکم بالای جمعیت شتر خبری از حوادث مشابه نیست. حل این معضل در شرق هرمزگان نیز بدون حمایت اساسی دولت در زمینه استانداردسازی جاده‌ها و ساماندهی دامداران ممکن نخواهد بود. در کوتاه‌مدت نیز می‌توان با مشارکت همه شترداران منطقه و نه صرفاً گروهی خاص، اقدام به کنترل اوضاع کرد.

۵۲ نفر تاکنون جان خود را در جاسک بر اثر تصادف با شتر از دست داده‌اند

مهراب افغان‌زهی مسئول واحد فوریت‌های پزشکی شهرستان جاسک، معضل شترهای سرگردان را درد بی‌درمان خواند و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، آمار رسمی اورژانس ۱۱۵ نشان می‌دهد که ۳۱۸ مورد حادثه ترافیکی ناشی از برخورد با شترهای سرگردان رخ داده، که منجر به ۵۳۵ مورد مصدوم و متأسفانه ۵۲ نفر فوتی شده است.

وی با تأکید بر اینکه این آمار، آمار واقعی شهرستان نیست و فقط شامل مواردی است که اورژانس در صحنه حاضر شده، وضعیت را نقطه بحران توصیف کرد و خواستار اجرای کامل حاکمیت و تشکیل مستمر گشت ساربانی و توقیف شترهای سرگردان شد.

نظر شما

    نظرات

    • حمایت از پرورش شتر در هرمزگان IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      3 0
      پاسخ
      واقعا پرورش شتر و حمایت از پرورش دهندگان شتر و بومیان جوانانی که قصد پرورش شتر را در ایران جنوب هرمزگان کنه می تونه علاوه بر تامین مصرف این مواد غذایی سالم مقوی در داخل ، خیلی هم ارز آوری داشته باشه . حقیقتا ما هم نمی دونیم چرا حمایت نمی کنند!! در صورتی کشورهای عربی توسعه یافته هر روز در حال توسعه گله های شتر و صادر کردن لبنیات گوشت شتر و تامین مصرف داخلی هستند ،
    • NP IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      شتر و پرورش نگهداری شتر و حتی واردات بهترین نسل و نژاد از شتر از کشورهای دیگر برای زاد و ولد در کشور عربی یکی از بزرگترین تجارت گوشت و لبنیات کشورهای عربی با کشورهای اروپایی هست . که خیلی هم از پرورش دهندگان حمایت میشه .
    • NP IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      واقعا چرا از شیوه ی کشورهای عربی الگو برداری نمی کنند هر چی باشه در پرورش نگهداری شتر موفق خوب مثبت عمل کردند همون طور در جنوب اجرا الگو برداری پیاده کنند تازه می تونند به الگو برداری چیزهای بیشتر مفیدتری هم به مرور زمان اضافه کنند . .. من خیلی شتر دوست دارم هر بار برای دیدنشون بچه هاشون فیلم گرفتن عکس گرفتن میرم بیرون اطراف جزیره دیدنشون .
    • NP IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      سال ۹۰ شتر جوان حدودا ۸ الی ۱۰ میلیون بود خودم خیلی دوست داشتم اما برای خرید مشکل نداشتم در یک چیز مشکل داشتم جا محوطه مکان نگهداری ، چون بعد صحبت با ساربان متوجه شدیم که به دلیل نداشتن مکان مناسب شب ها باید حتما پای شترها با طناب در بیابان بسته بشه تا حرکت نکنند به سمت جاده ها خطرات نرن . به دلایل مشکلاتی که ساربان رو می‌شناختیم مطرح کرد نتونستم سال ۹۰ برای نگهداری ۱۰ راس شتر جوان برای نگهداری ، شروع کنیم ، منصرف شدیم .
    • NP IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      الان ارزش شتر به نسبت سال ۹۰ و قبل ۹۰ بالاتر رفته حتی بچه هاشون هم همینطور . علاقه خیلی داشتیم اما حمایت نبود . و وقتی پای حرف صحبت مشکلات ساربان و بومی ها که می نشستیم قبل تصمیم گیری تحقیق می کردیم از مشکلات نبود حمایت ها می شنیدیم دست کشیدیم منصرف شدیم چون واقعا براشون بدون حمایت خیلی سخت دشوار بود اما مجبور به تحمل بودند و برای کسب درآمد چاره ای ندارند ...
    • NP IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      گاهی ساربان ها در جزیره از حمله های دسته جمعی سگ های ولگرد گرسنه به بچه شترها صحبت می کردند و این یکی دیگر از مشکلات دیگر بومی ها در نبود حمایت ها بود که خیلی برای من دردناک بود .
    • NP IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      البته مشکلات تنها فقط این موارد نبود بقیه هم خود خبرگزاری های خبرنگاران شما می تونند کامل در هرمزگان از بومی ها و ساربان های محلی که سال ها سابقه نگهداری شتر داشتند تحقیق بررسی کنند .
    • Sa IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا این شترها توی خیابون های استان هرمزگانم دردسر ساز شدن باید کنترل بشه.
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      هر چه گزارش در خصوص شترها در شرق هرمزگان صورت گرفته هیچ وقت از طرف صاحب شتر و از آنها حرف گفته نشده بود واقعاً جای تشکر دارد به خبرگزاری مهر پای درد دل صاحب شترها نشستند
    • UA ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 1
      پاسخ
      درد را از هر طرف بنویس درد این معضل شترهای سرگردان ترس و وحشت را به دل مردم این منطقه انداخته است.
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 1
      پاسخ
      شترهای سرگردان در جاده های شرق هرمزگان مخصوصا در شرقی ترین منطقه از هرمزگان جان می گیرد مسئولان زیربط و دولت و قوه قضاییه پای کار باشند مستمر و برای یک بار که شده این مشکل را حل کنند تا مردم این منطقه بیش از این قتل عام نشدند.
    • محمد متین مرادی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 1
      پاسخ
      چندین سال هست که جوانان این منطقه با این معضل از بین می روند امیدواریم که این مشکل رفع شود
    • ‌paria IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 1
      پاسخ
      امیدواریم که این مشکل حل شود
    • NP IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 1
      پاسخ
      به تعداد واحد شتر میگن ( نفر) 🐪🐫من اصلاح می کنم در پیام قبل .😊

