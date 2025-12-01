سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی، بارشها از امروز دوشنبه آغاز شده و تا اوایل بامداد چهارشنبه ادامه خواهد داشت و احتمال لغزندگی در محورهای جنوبی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی استان وجود دارد.
وی توصیه کرد: رانندگانی که قصد تردد در این مسیرها را دارند حتماً ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی، با سرعت مطمئنه و رعایت نکات ایمنی حرکت کنند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: کامیونهای کشنده تکمحور بهدلیل احتمال بیشتر قیچی شدن در جادههای لغزنده باید احتیاط بیشتری داشته باشند و رانندگان این خودروها در شرایط نامساعد جوی از هرگونه شتابزدگی پرهیز کنند.
