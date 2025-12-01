سرهنگ حسین مافی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۱۶ نفر در پی بررسی ویژه چندین درگیری گسترده در منطقه حسنآباد فشافویه خبر داد.
به گفته وی این درگیریها «اخلال در نظم و امنیت عمومی و رعب و وحشت مردم» ایجاد کرده بود.
فرمانده انتظامی ری، جزئیات این عملیات را تشریح کرد و گفت: بررسی این حوادث بهصورت ویژه توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
به گفته فرمانده انتظامی ری، پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی، جمعآوری شکایات مردمی و تهیه مستندات از جمله فیلمهای شبکههای اجتماعی، و با اخذ دستور قضائی، عملیات دستگیری آغاز شد.
وی گفت: در تاریخ ۵ آذرماه، ۱۳ متهم در حسنآباد بازداشت شدند. یکی از این افراد در جریان عملیات بر اثر اصابت گلوله زخمی و بستری شد.
این مسئول پلیس اظهار کرد: با ادامه اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای ۳ نفر از عوامل اصلی در شهرستانهای بهارستان و رباطکریم شناسایی شد.
سرهنگ مافی ادعا کرد: این افراد هنگام مواجهه با مأموران قصد مقاومت داشتهاند که در یک عملیات غافلگیرانه هدف تیراندازی قرار گرفته و هر سه از ناحیه پا مصدوم و دستگیر شدند.
وی با اشاره به دستگیری مجموع ۱۶ متهم، از کشف مقادیر قابلتوجهی سلاح سرد و همچنین دو قبضه سلاح گرم شکاری غیرمجاز از متهمان خبر داد.
این عملیات در پی درگیریهایی صورت گرفته که به گفته مقامات پلیس، آرامش عمومی منطقه را مختل کرده بود. پلیس شهرستان ری اعلام کرده است تحقیقات از متهمان ادامه دارد.
نظر شما