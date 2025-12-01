وقوع ۱۱۶ حریق و حادثه در سمنان؛ حوادث ۳۰ درصد کاهش داشت

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی آبان ماه سال جاری ۱۱۶ مورد حریق و حادثه در سمنان رخ داده است، ابراز داشت: از این تعداد ۳۷ مورد حریق و ۷۹ مورد دیگر حادثه بوده است.

وی از کاهش ۳۰ درصد حوادث نسبت به آبان ماه سال گذشته خبر داد و افزود: طی بازه مذکور ۱۳۱ خودرو و ۳۲۶ آتش نشان عازم عملیات‌های مختلف شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه بیشتری حریق با ۱۵ مورد منازل مسکونی و اماکن تجاری و ۱۳ مورد ضایعات بوده است، ابراز داشت: با سرعت عمل آتش نشان‌ها از گسترش حریق پیشگیری شده است.

صباغی تصریح کرد: در بخش حوادث نیز زنده گیری حیوانات با ۳۰ مورد، محبوس شدن آسانسور ۲۹ مورد، تصادفات ۱۱ مورد بیشترین حجم امداد رسانی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ۶۸ نفر شهروندان از حوادث متخلف طی بازه آبان ماه سال جاری نجات داده شدند، افزود: در کنار این مأموریت‌های سازمانی ۱۵ مورد بازدید ایمنی و چهار مورد کارشناسی حریق نیز انجام گرفته است.