وقوع ۱۵۰۱ حادثه و حریق در سمنان؛ ۱۱۴۱ نفر در حوادث نجات یافتند

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۱۸ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی برقرار شده است، از این تعداد یک هزار و ۵۰۱ حادثه و حریق عملیاتی شدند.

وی با بیان اینکه به نسبت مدت مشابه سال قبل این تعداد حریف و حادثه بیشتر شده است، افزود: عملیات آتش نشان های سمنان ۵۱ درصد افزایش داشته است.

۲۰ درصد خانه ها دارای پوشش بیمه

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه تعداد ۲۷۸ مورد حریق طی بازه مذکور پوشش داده شده است، ابراز داشت: بیشتر این آتش سوزی ها با ۱۰۴ مورد مربوط به مراتع و ضایعات بوده است.

صباغی با بیان اینکه حریق منازل مسکونی و تجاری با ۶۲ مورد در جایگاه بعدی قرار دارد، تصریح کرد: این در حالی که تنها ۲۰ درصد منازل مسکونی بیمه بودند.

وی افزود: با بررسی علت بروز حریق منازل و واحدهای تجاری این نکته قابل ذکر است که اکثر این آتش سوزی ها به دلیل اتصال سیستم سیم کشی به وقوع پیوسته است.

حبس در آسانسور بیشترین عملیات امدادی

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه تیم های عملیاتی به یک هزار و ۲۲۳ مورد حادثه اعزام شدند، ابراز داشت: بیشترین حجم امداد رسانی با ۸۲۸ مورد مربوط به حبس در آسانسور و امکان بوده است.

صباغی در ادامه تصریح کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری تعداد یک هزار و ۱۴۱ نفر در حریق و حوادث مختلف نجات داده شدند.

وی افزود: خرید تجهیزات مدرن، بازسازی ایستگاه ها، احداث ایستگاه های جدید، گسترش سیستم آبرسانی در بازار سمنان در دستور کار است در مقابل شهروندان نیز باید برای پیشگیری سرویس دوره ای سیم کشی ها و آسانسورها را جدی تر بگیرند.