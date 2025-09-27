  1. استانها
نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی بانوان کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی بانوان گفت: این رویداد با حضور بیش از ۴۰ هنرمند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی بانوان استان کرمانشاه بعر از ظهر شنبه با حضور مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مسئولان و هنرمندان افتتاح شد.

تیموری در آئین گشایش این رویداد هنری با اشاره به حضور بیش از ۴۰ بانوی هنرمند در این نمایشگاه، آن را اقدامی بی‌سابقه و ارزشمند در استان دانست و گفت: آثار ارائه‌شده بیانگر ظرفیت بالای بانوان هنرمند کرمانشاهی در عرصه‌های مختلف است.

وی افزود: بانوان متعهد استان با بهره‌گیری از زبان هنر، مفاهیمی همچون ایثار و مقاومت را به تصویر کشیده‌اند و این خود نشان از نقش‌آفرینی آنان در اعتلای فرهنگ و هویت ملی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه همچنین به جایگاه بانوان در عرصه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه‌هایی که بانوان کرمانشاه پس از انقلاب اسلامی در آن رشد چشمگیری داشته‌اند، هنرهای تجسمی است که امروز شاهد بارزترین جلوه‌های آن هستیم.

این نمایشگاه طی چند روز آینده میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی در کرمانشاه خواهد بود.

