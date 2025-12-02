به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، در یکی از مهمترین رویدادهای اخیر حوزهٔ نیمهرساناها و حسگرهای زیستی، شرکت گرافنیا با شرکت ملکسیسا علام کردهاند که برنامهای مشترک را برای شتاببخشی به توسعهٔ فناوری «ترانزیستورهای گرافنی اثر میدانی» آغاز کردهاند؛ فناوریای که میتواند مسیر ساخت حسگرهای زیستی نوین را از مرحلهٔ آزمایشگاهی به کاربردهای صنعتی و پزشکی واقعی هدایت کند.
گرافن در سالهای گذشته به عنوان یکی از حساسترین مواد جهان در تشخیص مولکولی مطرح بوده است، اما یک مانع کلیدی همیشه پیش روی آن قرار داشته است: دشواری ادغام این مادهٔ فوقحساس با سامانههای الکترونیکی پایدار، قابل تولید انبوه و مقرونبهصرفه. همکاری تازهٔ این دو شرکت، پاسخی مستقیم به همین نیاز است.
ملکسیس با بهرهگیری از تخصص خود در توسعهٔ معماریهای CMOS، زیرساختی ایجاد کرده است که امکان قرارگیری ترانزیستورهای گرافنی روی مدارهای مجتمع را فراهم میکند. این پیشرفت به کاهش پیچیدگی سختافزارهای خوانش سیگنال و ارتقای دقت دادههای استخراجشده از حسگرهای زیستی کمک میکند.
در همین راستا، گرافنیا نقش کلیدی در بهینهسازی عملکرد ترانزیستورهای گرافنی و اطمینان از کیفیت و پایداری آنها بر عهده دارد. این شرکت که سالهاست در فناوری GFET رکورددار است، توان فنی خود را در اختیار ملکسیس قرار داده تا نسل جدیدی از سختافزارهای تشخیص زیستی با اتکا بر گرافن توسعه یابد.
این همکاری میتواند تأثیر چشمگیری بر حوزهٔ تشخیص پزشکی داشته باشد. بنا بر اعلام دو شرکت، برخی از مهمترین کاربردهایی که از این فناوری پشتیبانی میکند شامل موارد زیر است:
تشخیص زودهنگام سرطان و ردیابی نشانگرهای زیستی
پایش بیماریهای عصبی و عفونتهای ویروسی
سنجش عوامل آلایندهٔ محیطی از جمله مواد شیمیایی ماندگار مانند PFAS
«خسوس دلا فوئنته»، مدیرعامل گرافنیا، با تأکید بر اهمیت این رویداد گفته است: «این همکاری با ملکسیس گامی بزرگ برای خانوادهٔ حسگرهای زیستی است. حساسیت خارقالعادهٔ گرافن سالها شناخته شده بود، اما چالش اصلی همیشه ادغام آن با سامانههای صنعتی بوده است. سکوی GFET-on-CMOS ملکسیس این فاصله را از میان برداشته و ما با هم در حال بنیانگذاری نسل تازهای از ابزارهای تشخیصی قابل اعتماد هستیم.»
از سوی دیگر، «اکسل فانژه»، مدیر خط تولید در ملکسیس، نیز بر ابعاد عملیاتی این مشارکت تأکید کرده و گفته است: «این همکاری برای بهبود و تسریع توسعهٔ سکوی حسگری ما ضروری است. همکاری نزدیک با متخصصان گرافن و زیست حسگرها، توان ما را برای ارائهٔ راهکارهایی کاربرپسند، قدرتمند و مقرونبهصرفه افزایش میدهد؛ راهکارهایی که میتوانند آیندهٔ تشخیص پزشکی و فناوری آزمایشگاهی را دگرگون کنند.»
تحلیلگران معتقدند که اهمیت این همکاری تنها به پیشرفت فناوری محدود نیست، بلکه میتواند اکوسیستم جهانی تولید حسگرهای زیستی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. امکان تولید گرافن با کیفیت بالا و ادغام آن با سختافزارهای CMOS، به شرکتها اجازه میدهد نسل تازهای از تجهیزات پزشکی قابل حمل، سریع و کمهزینه را روانهٔ بازار کنند؛ تجهیزاتی که توانایی تشخیص بیماری در مراحل بسیار ابتدایی را خواهند داشت.
به این ترتیب، مشارکت گرافنیا و ملکسیس، نهتنها یک گام فناورانه، بلکه نقطهٔ عطفی در مسیر توسعهٔ ابزارهای هوشمند برای سلامت عمومی و کیفیت زندگی به شمار میآید.
نظر شما