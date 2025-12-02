۱۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانکی در اصفهان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام وصول بخش مهمی از مطالبات بانکی استان اظهار کرد: با تشکیل کارگروه عملیاتی وصول مطالبات مشکوکالوصول کلان بانکی در دادستانی مرکز استان، تاکنون ۱۰ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال از مطالبات بانکی وصول و به بیتالمال بازگشت.
وی افزود: عمده این مطالبات مربوط به ۱۱ شرکت بدهکار بوده است که با پیگیری مستمر کارگروه و همکاری کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، این مبالغ تعیین تکلیف و وصول شد.
موسویان با اشاره به اینکه فهرست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک در اختیار کارگروه قرار گرفته است، تصریح کرد: پروندههای این بدهکاران در حال بررسی است و در صورت مشاهده هرگونه عنوان مجرمانه، برای بدهکاران و مدیران بانکی متخلف پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر اینکه بررسی پرونده بدهکاران کلان همچنان ادامه دارد، گفت: اجازه نمیدهیم افرادی که به نام سرمایهگذاری و تولید، تسهیلات کلان دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کردهاند، خللی در چرخه تولید و اشتغال استان ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات مشکوکالوصول بانکی با هدف رونق اقتصادی، بازگشت سرمایه به بانکها و فراهمسازی امکان پرداخت تسهیلات جدید به سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی انجام میشود و برخورد دستگاه قضائی استان با گیرندگان تسهیلات کلان مشکوکالوصول مستمر، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
نظر شما