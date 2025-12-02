عامل پنهان کمردردهای مزمن مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزه فرزین‌مهر، در برنامه رادیو سلامت با بیان اینکه کوتاهی عضلات پشت ران باعث چرخش لگن به سمت عقب و کاهش قوس طبیعی کمر می‌شود، افزود: این تغییر مکانیکی فشار بیشتری بر دیسک‌ها و مفاصل کمری وارد کرده و عضلات صاف‌کننده کمر را وادار به فعالیت بیش از حد می‌کند که در نهایت خستگی و دردهای عضلانی را به دنبال دارد.

وی توضیح داد: محدودیت حرکتی ناشی از کوتاهی عضلات پشت ران موجب می‌شود هنگام خم شدن به جلو، ستون فقرات کمری بیش از حد درگیر شود و این حرکت جبرانی، ساختارهای حساس مانند دیسک‌ها و رباط‌ها را تحریک کرده و احتمال آسیب و درد را افزایش دهد.

فرزین مهر تأکید کرد: افراد دارای عضلات پشت ران کوتاه معمولاً الگوی حرکتی نادرستی دارند و به جای استفاده از مفصل ران، از ستون فقرات کمری برای بلند کردن اشیا بهره می‌برند که این امر فشار مضاعفی بر مهره‌های کمری وارد می‌کند. همچنین ضعف عضلات متقابل مانند خم‌کننده‌های ران و کاهش فعالیت عضله گلوتئوس ماکسیموس، بی‌ثباتی لگن را تشدید کرده و کمردرد را پایدارتر می‌سازد.

این متخصص پزشکی ورزشی توصیه کرد: انجام روزانه حرکات کششی برای عضلات پشت ران و سایر گروه‌های عضلانی بهترین راهکار برای پیشگیری از کمردردهای مزمن است.