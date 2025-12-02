به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع دانشآموزان عزیز، مدیران مدارس و نهادهای ترویجی میرساند زمان ثبت نام المپیاد نانو همزمان با سایر المپیادهای دانشآموزی، ۸ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ است. آزمون مرحله اول هفدهمین دوره المپیاد دانشآموزی نانو بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند، در بازه زمانی اعلام شده به سامانه my.medu.ir مراجعه و ثبت نام خود را انجام دهند.
لازم به ذکر است دانشآموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشتهها میتوانند در المپیاد نانو ثبت نام نمایند. منابع آزمون المپیاد نانو در سایت nanoolympiad.ir در دسترس علاقمندان است.
هزینه شرکت در المپیاد همانند سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان است، مدارسی که در مناطق کم برخوردار هستند و دانشآموز علاقمند به شرکت در المپیاد را دارند، میتوانند برای دریافت کمک هزینه ثبت نام با شماره ۰۹۳۵۹۹۳۷۱۵۵ (بخش آموزش باشگاه نانو) ارتباط بگیرند.
همچنین طبق روال هر ساله باشگاه نانو با همکاری نهادهای ترویجی، پس از پایان زمان ثبت نام المپیاد اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش مجازی المپیاد نانو، به صورت رایگان، مینماید که زمان آن متعاقباً اعلام میگردد.
این رویداد با همکاری ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو و باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار میشود و مدال آوران المپیاد از جوایز ویژهای برخوردار میشوند.
مدال آوران المپیاد نانو علاوه بر دریافت جوایز نقدی از ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و بنیاد ملی نخبگان، حائز سهمیه نخبگی و عضو کانون برگزیدگان نانو نیز میشوند و از حمایتهای ستاد نانو برخوردار میگردند.
شایان ذکر است، مدالآوران این دوره از المپیاد ملی نانو شانس حضور در دومین المپیاد جهانی دانشآموزی نانو را خواهند داشت.
نظر شما