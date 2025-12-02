پیگرد قضایی جراح بندرعباس به دلیل اخاذی از بیماران نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش‌های متعدد مردمی و جامعه پزشکی استان هرمزگان، یکی از جراحان فعال در بندرعباس به‌دلیل دریافت مبالغ سنگین از بیماران بی‌بضاعتِ دارای شرایط اورژانسی، تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.

این پزشک پس از احضار به دادسرا و انجام تحقیقات اولیه، با توجه به شکایت شاکیان خصوصی، مستندات معتبر و شواهد موجود در پرونده، با دستور مقام قضائی بازداشت شد.

دادستانی مرکز استان هرمزگان اعلام کرد: حفظ سلامت مردم، صیانت از حقوق بیماران و نیز پاسداشت شأن پزشکان متعهد و خدوم استان هرمزگان از اولویت‌های دستگاه قضائی است و با هرگونه تخلف، سوءاستفاده از شرایط بیماران یا مطالبه وجه غیرقانونی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.