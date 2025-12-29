رضایی: «فارس» استان پایلوت در مدیریت ناترازی انرژی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی صبح شنبه در نشست مدیریت مصرف انرژی فارس با تأکید بر اهمیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای استمرار تولید برق، گفت: در صورت تأمین مطلوب سوخت، نیروگاه‌های استان قادر خواهند بود با ظرفیت مناسب فعالیت کنند و از بروز محدودیت در بخش خانگی جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت رعایت الگوی مصرف استاندارد در صنایع تأکید کرد و ادامه داد: متقاضیان دریافت انشعاب برق باید الگوی مصرف و تجهیزات خود را معرفی کنند تا از تخصیص‌های غیرضروری جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس پایبندی مدیران ارشد به این معیارها را عامل حرکت مجموعه‌های صنعتی در مسیر مصرف بهینه انرژی دانست.

رضایی در این نشست با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی دیگر انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، از مدیران دستگاه‌های خدمات رسان خواست برای کاهش آسیب‌های ناشی از عوامل غیرمترقبه از داده‌های هواشناسی در برنامه‌ریزی استفاده کنند.