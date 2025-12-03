بازار ارزهای مجازی پرواز کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی تقریباً کل بازار مثبت شد و بیت کوین نزدیک به ۷ درصد بالا رفت.

بر همین اساس هم اکنون هر واحد بیت کوین با قیمت ۹۳ هزار و ۲۲۷ دلار در حال معامله است و این در حالی است که روز گذشته بیت کوین در کانال ۸۶ هزار دلاری معامله می‌شد؛ با احتساب رشد امروز قیمت ارزش کل بازار جهانی بیت کوین هم به ۱.۸۷ تریلیون دلار رسیده است.

اتریوم هم با رشد ۹ درصدی توانست دوباره به بالای ۳ هزار دلار صعود کند و هم اکنون با قیمت ۳ هزار و ۶۲ دلار بین معامله‌گران دست به دست می‌شود.

دو برنده بازار امروز سولانا و کاردانو بودند که به ترتیب ۱۲ و ۱۳.۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و به قیمت ۱۴۲ دلار و ۰.۴۴ دلار در هر واحد رسیدند.

ارزش هر واحد دوج کوین هم در معاملات امروز ۱۰.۳ درصد بالا رفت و به ۰.۱۵ دلار رسید.

با مثبت شدن امروز بازار ارزش کل بازار جهانی رمز ارزها ۷.۶ درصد رشد کرد و به ۳.۱۷ تریلیون دلار رسیده است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۸ میلیارد دلار پول در بازار رمز ارزها جابجا شده که ۱۲ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۹ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۱.۷ مربوط به معاملات اتریوم بوده است.