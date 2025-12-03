به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد، رئیس جشنواره «نوآوری‌های تبلیغی جنات» پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه این رویداد، با اشاره به همراهی نهادهای حوزوی در روند اجرای جشنواره، گفت: خوشحالیم که امسال توفیق خدمت به مبلغان عزیز را داشتیم و جشنواره پس از یک سال و اندی تلاش، به مرحله نهایی رسیده است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تربیت مبلغ و تولید محتوای نوین تبلیغی، افزود: این جشنواره در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و فعالیت‌های آن به‌صورت رسمی آغاز شد. خوشبختانه با همکاری مجموعه‌های مختلف حوزوی، روند برگزاری به خوبی پیش رفت و امروز به مرحله اختتامیه رسیده‌ایم.

رئیس جشنواره از برگزاری مراسم پایانی در روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر، ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش‌ها خبر داد و گفت: در این مراسم که با سخنرانی آیت‌الله اعرافی و حضور میهمانان برگزار خواهد شد، از برگزیدگان جشنواره تقدیر می‌شود.

روستاآزاد با بیان اینکه جشنواره جنات علاوه بر معرفی برترین ایده‌ها، روحیه امید و ابتکار را نیز در میان مبلغان تقویت کرده است، اظهار داشت: در شرایطی که گاهی عوامل ایجاد ناامیدی در حوزه فرهنگ مشاهده می‌شود، معرفی نمونه‌های موفق تبلیغ دینی در نقاط مختلف کشور از شهرها و روستاها تا مجموعه‌های کوچک می‌تواند الهام‌بخش و امیدآفرین باشد.

وی یکی از دستاوردهای مهم جشنواره را شناسایی خلأها و کاستی‌های تبلیغ دینی دانست و گفت: وقتی قالب‌های نو و موفق تبلیغ معرفی می‌شود، طبیعتاً نقاط ضعف گذشته نیز روشن‌تر می‌گردد. این جشنواره نگاه تازه‌ای به قالب‌ها و روش‌های نوین تبلیغ ارائه کرد.

به گفته مسئول جشنواره، ۱۲۵۳ ایده تبلیغی تجربه‌شده به جشنواره ارسال شده و مهم‌ترین شرط، «عملیاتی و اجراشده بودن ایده» بوده است. او افزود: در کنار این، ۸۵۰ مصاحبه مفصل با صاحبان ایده‌ها انجام شده که تمامی این داده‌ها در سایت جنات بارگذاری شده و در دسترس عموم مبلغان قرار دارد.

روستاآزاد از همکاری گسترده نهادهای حوزوی و برگزاری برخی رویدادها در مراکز مختلف کشور از جمله قم، جامعه‌الزهرا (س)، مشهد، اصفهان و اهواز خبر داد و گفت: این هماهنگی و همراهی، ویژگی ممتاز این دوره از جشنواره است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای استمرار جشنواره در سال‌های آینده افزود: به‌دنبال آنیم که این رویداد حداقل هر دو یا سه سال یک‌بار برگزار شود تا نسل‌های تازه‌نفس و مبلغان جوان نیز فرصت بروز خلاقیت داشته باشند.

رئیس جشنواره در پایان با قدردانی از رسانه‌ها، نهادهای حوزوی و عوامل اجرایی جشنواره، ابراز امیدواری کرد که این رویداد «آغازی برای حمایت گسترده‌تر از مبلغان خوش‌فکر و جریان‌ساز» باشد.