فرهنگنامه ۱۲ جلدی فرهنگ واژگان زبان تبری در مازندران آماده چاپ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه بازسازی سالن مجتمع فرهنگی هنری نوشهر با اشاره به اهمیت حفظ زبانها و فرهنگهای بومی گفت: طبق آمارهای بینالمللی، هر دو هفته دو زبان در دنیا در حال از بین رفتن هستند و در صورت بیتوجهی، زبانهای محلی مانند مازندرانی در معرض فراموشی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اهمیت فرهنگ بومی، گفت فرهنگ و زبان هر منطقه بخشی از هویت ملی ایران است و حفظ آن وظیفه همه مردم و مسئولان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: کتاب ۱۲ جلدی فرهنگ واژگان زبان طبری با بیش از ۱۹۷ هزار واژه و هر جلد شامل ۸۰۰ صفحه، آماده چاپ و ویراستاری شده و این اقدام برای اولین بار در هیچیک از استانهای کشور رخ نداده است.
وی این اثر را با فرهنگنامه دهخدا مقایسه کرد و آن را گامی مهم در مستندسازی و حفظ زبان طبری دانست.
محمدی بر حمایت از فرهنگ و هنر بومی مازندران و ضرورت انتقال آن به نسلهای آینده تأکید کرد.
مدیرکل ارشاد مازندران به دو درخواست اصلی هنرمندان شهرستان اشاره کرد که شامل تشکیل شورای نظارت و نمایش شهرستان و تجهیز سالن آمفیتئاتر بود و شورای نظارت شکل گرفته و اعضای آن احکام خود را دریافت کردهاند و فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: سالن آمفیتئاتر نوشهر پس از سالها انتظار آماده بهرهبرداری شده و با تجهیز سیستم صوتی و نور، به خانه هنرمندان شهرستان تبدیل خواهد شد تا اجرای نمایش، شب شعر و فعالیتهای آموزشی هنری در محیط خودشان برگزار شود.
محمدی همچنین بر اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ بومی مازندران تأکید و اعلام کرد که حمایت از زبان، آئینها و آداب و رسوم محلی، از اولویتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
نظر شما