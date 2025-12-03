امسال بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان کمک های مردمی در کشور جذب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری در جریان رزمایش مومنانه با مرور فرمایشات مقام معظم رهبری در حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش اظهار کرد: در زمان مسئولیت آقای انواری، رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که امدادرسانی را مردمی کنید. دستگاههای دولتی وظیفه خود را انجام میدهند اما ماندگاری و اثرگذاری واقعی، در گرو استفاده از ظرفیت مردم است. مراکز نیکوکاری، ثمره همین نگاه عمیق و راهبردی است.
رئیس کمیته امداد کشور با ارائه آماری از فعالیت مراکز نیکوکاری استان افزود: مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد نیستند اما مجوز خود را از این نهاد دریافت میکنند؛ همانگونه که برخی مجموعهها از وزارت کشور یا سایر دستگاهها مجوز میگیرند، این مراکز نیز با پشتوانه معنوی فرمایش رهبری شکل گرفتهاند.
بختیاری با بیان اینکه ۱۸۵ مرکز نیکوکاری در استان زنجان فعال است، افزود: ۷۳ مرکز از این تعداد در مساجد مستقر هستند؛ پایگاهی که «پایگاه اسلام و انقلاب» است. جعفر روشن سرشت ادامه داد: تنها در شهر زنجان، مراکز نیکوکاری طی یک سال گذشته ۲۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمعآوری و توزیع کردهاند.
وی با اشاره به فعالیتهای برخی مجموعههای خیرخواهانه از جمله مرکز «همای رحمت» گفت: در کنار کمکهای نقدی، اقدامات عمرانی نیز چشمگیر بوده است و در این راستا ۸ واحد مسکونی برای نیازمندان ساخته شده که اقدامی بسیار ارزشمند است.
رئیس کمیته امداد کشور افزود: در هفت ماهه امسال، مجموع کمکهای مردمی در استان به ۱۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است که نشاندهنده ظرفیت عظیم خیرین و اعتماد مردم به شبکه نیکوکاری است.
نظر شما