رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش:

ایران آماده مقابله با هر تهدیدی است

سمنان- رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر آمادگی کشور برای رویارویی با هر تهدید منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت: کلید پیروزی در این مسیر انسجام آحاد ملت و بخش‌های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید نصیر الاسلامی عصر چهارشنبه در یادواره شهید امیر دریابان محمد ابراهیم همتی در محل سالن هلال احمر سمنان با بیان اینکه ایران در طی هشت سال جنگ دفاع مقدس اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران گرفته شود، ابراز داشت: ارتش با حضور مؤثر خود در دفاع از مرزهای ایران افتخار آفرینی کرده است.

وی با بیان اینکه ایران امروز نیز با همان روحیه ایستادگی آماده رویارویی با هر تهدید منطقه‌ای و بین المللی است، افزود: برای پیروزی در این جنگ تنها سلاح و رمز پیروزی داشتن وحدت است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در شرایط کنونی نیز باید همه نیروهای مسلح برای دفاع کشور بسیج شوند، ابراز داشت: مردم نیز باید در کنار نیروهای مسلح باید به امید افزایی در جامعه کمک کنند.

نصیر الاسلامی با بیان اینکه کشور با انواع تحریم‌ها و جنگ‌های فرهنگی، روانی و رسانه روبرو است، تصریح کرد: با سه ضلع صبوری، ایستادگی و ثبات قدم می‌توان از همه از موانع عبور کرد.

وی افزود: شهید امیر دریابان همتی نیز سرمایه‌ای بالاتر از جان را به مردم تقدیم کرد لذا برای شناختن هر چه بیشتر ایشان آمادگی تولید فیلم یا سریال فاخر درباره این شهید در ارتش وجود دارد.

