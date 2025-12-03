صدور دستور قضایی برای تشکیل کارگروه ویژه جهت افتتاح مجتمع الماس قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی به همراه جمعی از نمایندگان مجتمع تجاری الماس درگهان از این پروژه که احداث آن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، به صورت سرزده بازدید کرد.

این بازدید پس از استمداد حدود ۲ هزار مالک این مجتمع از دستگاه قضائی و در راستای احقاق حقوق عامه انجام شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این بازدید ضمن صدور دستورات ویژه ای جهت رفع موانع تکمیل و بهره‌برداری از پروژه مجتمع تجاری الماس درگهان قشم، گفت: با تشکیل کارگروه ویژه ای متشکل از مسئولین قضائی و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن بررسی راهکارهای قانونی، جهت تسریع در رفع موانع موجود در مسیر تکمیل و بهره برداری از این پروژه اقدام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به فصل رونق گردشگری در جنوب کشور و لزوم استفاده بهینه از این فرصت در جزیره قشم و شهر درگهان، بر لزوم بهره برداری از بخش‌های اصلی و تجاری بازار الماس درگهانِ قشم در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

گفتنی است؛ مجتمع تجاری الماس درگهانِ قشم با مساحتی بالغ بر ۹۰ هزار مترمربع در ۳ طبقه ساخته شده و به رغم نزدیک شدن پروژه به مراحل پایانی، مدتهاست در انتظار بهره برداری به سر می‌برد.