اسکله شهر درگهان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، هرمز امیر گفت: اسکله شهر درگهان با هدف انتقال مستقیم مسافر بین این شهر و بندرعباس با انجام بازسازی کامل سالن های اسکله به وسعت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع، بازسازی محوطه اسکله، ساخت دو پانتم، احداث پل های ارتباطی و ایجاد فضای های اداری و فضای سبز راه اندازی شد.

وی گفت: اجرای این طرح یکی از وعده های رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید در سفر سال گذشته به جزیره قشم بود که با درایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم محقق شد. کاهش زمان انتظار سفر به جزیره قشم در اسکله شهید حقانی و تقسیم سفرها بین شهرهای قشم و درگهان از دیگر مزیت های راه اندازی این اسکله مسافری است.

وی اشتغالزایی برای جوانان بومی منطقه و رونق کسب و کار در مجتمع های تجاری درگهان را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد و گفت: با انتقال مستقیم مسافران از اسکله شهید حقانی بندرعباس به اسکله درگهان، جزیره قشم در ایام پیک سفرها می تواند میزبان جمعیت بیشتری از گردشگران باشد و این امر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر رونق فعالیت های اقتصادی جزیره می گذارد.

امیری با بیان اینکه برای راه اندازی این اسکله حدود ۶ ماه زمان صرف شده است، اظهار امیدواری کرد که با استقرار ارگان های دولتی همچون گمرک جمهوری اسلامی و دریابانی، شاهد بهره برداری هرچه سریعتر این اسکله در آینده نزدیک باشیم.

وی گفت: با توجه به اینکه فاصله اسکله شهید حقانی بندرعباس تا اسکله مسافری درگهان حدود ۱۹ مایل دریایی است، سفر در این مسیر حدود ۶۰ تا ۷۰ دقیقه به طول می انجامد.

راه اندازی اسکله مسافری درگهان یکی از وعده های رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید در سفر نوروزی سال ۹۴به جزیره قشم بود که همچون دیگر وعده ها مبنی بر توسعه زیرساخت های گردشگری و افتتاح بیمارستان پیامبر اعظم(ص) محقق شده است.

شهر درگهان با افزون بر ۱۱هزار نفر جمعیت در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرستان قشم واقع شده است و با ۱۲ مجتمع تجاری بیش از ۶ هزار واحد صنعتی دارد.