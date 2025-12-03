فرماندار گرمسار: حمایت از «فعالان فناور» یک مسئولیت سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر چهارشنبه در آئین رونمایی از مجموعه‌ای از محصولات فناورانه شرکت‌های مستقر در مرکز رشد گرمسار، با اشاره به دلسوزی و ازخودگذشتگی مهندسان و فناوران گفت: وقتی انسان پای توضیحات دلسوزانه آنان می‌ایستد و می‌بیند برخی از مهندسان ما سرمایه شخصی خود را برای تولید یک کالای بومی هزینه کرده‌اند، مسئولیت ما بسیار سنگین‌تر می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی بی‌وقفه از زیست‌بوم فناوری شهرستان، خاطرنشان کرد: در زمان کوتاه بازدید امروز، تنها بخش اندکی از ظرفیت‌های مهندسان شهرستان مطرح و رونمایی شد.

فرماندار گرمسار این مراسم رونمایی را تجلی همکاری مؤثر بین دستگاه‌های اجرایی و اکوسیستم فناوری منطقه دانست و افزود: این آئین می‌تواند نقطه شروعی برای حمایت سازمان‌یافته‌تر از نخبگان و شرکت‌های فناور شهرستان باشد.

همتی قول مساعدت جدی و پیگیری مستمر برای رفع موانع پیش روی فناوران را داد و ابراز امیدواری کرد که با تقویت این همکاری‌ها، گرمسار به قطب فناوری در منطقه تبدیل شود.