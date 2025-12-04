پزشکیان: با کار جهادی و ایثارگری بر مشکلات کشور غلبه خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنج شنبه در نشست با فعالان اجتماعی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به یادآوری پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد به علت حضور مردم در همه صحنه‌ها بود.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونی به دنبال سوءاستفاده از مشکلات داخلی جمهوری اسلامی هستند، افزود: اگر بتوانیم همانند دوران انقلاب اسلامی از دولت و کشور حمایت کنیم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کرده و پیروز شویم.

رئیس جمهور با بیان اینکه می‌توانیم از بحران‌ها با همدلی و ایثارگری و کار جهادی بیرون بیاییم، ادامه داد: اینکه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۳ به این استان سفر کردند و گفتند که باید اقداماتی انجام شود، چرا انجام نشده است.

وی با بیان اینکه نباید توقعات را بالا ببریم، افزود: اینکه گاز کارخانه را قطع کنیم نشان می‌دهد ما توقعات را بالا بردیم که این خلاف آن موضوعی است که رهبر معظم انقلاب از ما خواسته است.

پزشکیان تصریح کرد: ما باید در میدان حاضر شویم تا مشکلات کشور حل شود و این وظیفه همگانی است.

وی با بیان اینکه همه مشکلات کشور قابل حل است، تاکید کرد: کی گفت اگر نگاه به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نباشد مشکلات کشور حل نمی‌شود، این درست نیست هر چند باید ارتباط را هم داشته باشیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه با دعوت از کسانی که به دنبال کار کردن هستند، گفت: این گوی و میدان، هر فردی می‌تواند حضور یابد و کار کند.

وی با بیان اینکه ژاپن چه کاری کرده که موفق شده است، ابراز کرد: اینکه تصور کنید ما باید حتماً کمک کنیم تا مشکلات حل شود درست نیست زیرا صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی از بیانات من بالاتر است.

پزشکیان با بیان اینکه ۷ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور کلنگ زنی شده است، افزود: چقدر ما باید پول بزاریم تا این طرح‌ها افتتاح شوند؟

وی با بیان اینکه ما باید به اندازه پولمان حرف بزنیم و درخواست داشته باشیم، تاکید کرد: چرا هر جا ما می رسیم فقط طرح کلنگ زنی می‌کنیم این درست نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید وعده‌هایی به مردم دهیم که نمی‌توانیم آنها را برآورده کنیم، بیان کرد: اگر مردم کمک کنند می‌توانیم مشکلات را حل کنیم و نیاز به آمریکا و رژیم صهیونی نداریم.

پزشکیان گفت: تا الان ما فقط دو درصد افزایش بودجه داشتیم، به دنبال چاپ اسکناس برای افزایش تورم هم نیستیم.

وی با بیان اینکه دولت را جمع و مصرف‌ها را کاهش می‌دهیم، افزود: حتی الان به استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفتم چرا سالن را اینقدر گرم کردید زیرا ما باید به اندازه پولی که داریم هزینه کنیم.