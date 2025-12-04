اهواز میزبان کورس پاییزه و زمستانه سوارکاری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کورس پاییزه و زمستانه کشور از اواخر آذرماه سال جاری در شهر اهواز آغاز میشود و به مدت ۱۲ هفته ادامه خواهد داشت.
این رقابتها همچون سالهای گذشته با شور و هیجان خاص و حضور گسترده علاقهمندان در پیست سوارکاری نیرو اهواز برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام هیأت سوارکاری استان، علاوه بر کورس قهرمانی، مسابقات استقامت روز ۲۱ آذرماه در شهرستان باوی و رویداد زیبایی اسب در دیماه به میزبانی شوشتر برگزار خواهد شد.
برگزاری این رویدادها علاوه بر ایجاد شور ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای خوزستان در حوزه سوارکاری و پرورش اسب خواهد بود.
نظر شما