خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد صالحی: ۱۶ هفته از برگزاری کورس اسبدوانی پاییزه گنبد گذشته و حواشی این فصل از رقابتها همچنان ادامه دارد.
پس از واگذاری مدیریت کورس اسبدوانی به گلستان، فدراسیون سوارکاری طی نامهای هیئت سوارکاری استان را به عنوان نمایندهاش برای برگزاری کورسهای اسبدوانی معرفی کرده اما هیئت سوارکاری گنبد با نادیده گرفتن فدراسیون و هیئت سوارکاری استان گلستان، اقدام به برگزاری کورس با عنوان بومی کرده است.
اختلافات میان فدراسیون و هیئت سوارکاری گنبد از آنجایی به اوج خود رسید که فدراسیون سوارکاری تعدادی از اسبها که در کورس نوروز آباد تهران شرکت کرده بودند را دوپینگی اعلام کرد اما این اسبها در کورس گنبد شرکت داده شدند و حتی مقام هم کسب کردند.
اسبهای دوپینگی در کورس گنبد شرکت میکنند
یکی از مالکان که سالهاست اسبهایش در کورسهای اسبدوانی کشور شرکت میکنند در گفتگو با مهر به تفاوتهای برگزاری کورس توسط فدراسیون سوارکاری و هیئت سوارکاری گنبد اشاره و اظهار کرد: تفاوتهای برگزاری کورس توسط هیئت سوارکاری گنبد و فدراسیون سوارکاری از زمین تا آسمان است زیرا در حال حاضر آئین نامههای فدراسیون سوارکاری به درستی اجرا نمیشود و کمیته دوپینگ هم نمیتواند کارش را انجام دهد.
نادر موحد در خصوص اعتراض مالکان و مربیان به مسائل دوپینگ اسبها، گفت: در هفتههایی که کورس گنبد توسط فدراسیون برگزار میشد به ندرت شاهد دوپینگ اسبها بودیم، زیرا نمونهها زیر نظر کمیته دوپینگ و افسران متخصص به فرانسه ارسال میشد، اما از زمانی که کورس گنبد به صورت بومی برگزار میشود، هر کاری انجام میدهند.
موحد تصریح کرد: اسبهای افرادی که نورچشمی هستند با دوپینگ در کورس شرکت میکنند و نمونهها مشخص نیست توسط چه کسی گرفته و ارسال میشود، مسئولان بومی برگزاری کورس گنبد ادعا میکردند در یک سال گذشته نمونههای دوپینگ را به دوبی میفرستادند و اکنون مدعی هستند که نمونهها به استرالیا ارسال میشود.
وی ادامه داد: البته تمام اهالی اسبدوانی، آزمایشگاه استرالیا را به عنوان یکی از پنج آزمایشگاه معتبر دنیا قبول دارند اما مهم این است که نمونهها توسط افراد معتبری ارسال شود، شک ندارم که نمونهها عوض میشود و کورسهای غیر عادی برخی اسبها نشان دهنده این موضوع است.
گنبد در یک سال اخیر نفعی از برگزاری کورس نداشته است
این مالک اسب با بیان اینکه اختلاف هیئت سوارکاری گنبد با فدراسیون سوارکاری به ضرر اهالی اسبدوانی است، خاطرنشان کرد: رئیس هیئت گنبد توسط فدراسیون سوارکاری، کمیته انضباطی و کمیته استیناف که نمایندگان وزارت ورزش هستند، عزل شده و نمیتواند از نظر قانونی به برگزاری کورس اسبدوانی اقدام کند.
موحد افزود: طبق قانون رئیس هیئت سوارکاری گنبد باید توسط اداره ورزش و جوانان تغییر کند که متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده است، متولی برگزاری کورس فدراسیون سوارکاری بوده و نظر نهایی را باید آنها بدهند.
وی بیان کرد: نمونه دوپینگ یکی از اسبهای من در کورس نوروز آباد تهران مثبت اعلام شد و من هم پذیرفتم اما اشتباهاتی در کورس گنبد در حال رخ دادن است که نیاز به بررسی دارد.
موحد تصریح کرد: متاسفانه هیچ کس به حرف مالکان واقعی گوش نمیدهد، حدود یک سال است که تولید اسب در گنبد رونقی ندارد و با این اتفاقات بازار اسب راکد شده است.
وی ادامه داد: اگر کورس اسبدوانی در گنبد بومی شده چرا مالکان باید ضرر کنند؟ شعار مسئولان این بود که کورس با انتفاع استان بومی شود اما در یک سال اخیر چه نفعی از برگزاری کورس بردهایم؟
وی یادآور شد: مسئولان برگزاری کورس گنبد میگویند تراز مالیشان ۴۰۰ میلیون تومان منفی است و این با شعاری که داده بودند همخوانی ندارد.
حق خوریهای زیادی در کورس گنبد اتفاق میافتد
اما برخی مربیان اسبدوانی در گنبد هم مانند مالکان اسبها معتقد هستند ضعفهای زیادی در برگزاری کورس اسبدوانی توسط هیئت سوارکاری شهرستان وجود دارد.
یکی از مربیان اسبدوانی گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سالهای قبل جوایز کم بود و با اعتصاب های اهالی اسبدوانی گلستان، کورس به استان واگذار شد و جوایز دو برابر افزایش یافت اما از لحاظ مدیریتی و تصمصم گیریها ضعفهای زیادی داریم.
حمید روشنی افزود: فدراسیون سوارکاری به عنوان متولی برگزاری کورس اسبدوانی در کشور باید بر مسابقات نظارت کند و زمانی که اعلام کرد اسبهایی در کورس نوروز آباد تهران دوپینگی بودند باید محروومیت آنها در گنبد اعمال میشد که این اتفاق رخ نداد.
وی ادامه داد: زمانی که کورس گنبد توسط فدراسیون سوارکاری برگزار میشد، نمونههای دوپینگ را به آزمایشگاه فرانسه ارسال میکردند و مشکلی در واقعی بودن جواب نمونهها نداشتیم.
روشنی تصریح کرد: زمانیکه نمونههای دوپینگ توسط هیئت سوارکاری گنبد به امارات ارسال میشد، شاهد حق خوریهای زیادی بودیم و اکنون میگویند نمونهها به استرالیا ارسال میشود.
وی یادآور شد: امیدواریم فدراسیون سوارکاری و هیئت سوارکاری گنبد با یکدیگر تعامل داشته باشند، هیئت سوارکاری استان با فدراسیون تعامل دارد اما متاسفانه این تعامل را از سوی هیئت سوارکاری گنبد شاهد نیستیم.
کورس گنبد غیر قانونی در حال برگزاری است
مسئولان فدراسیون سوارکاری هم برگزاری کورس اسبدوانی گنبد توسط هیئت شهرستان را غیر قانونی دانسته و معتقد هستند قوانین فدراسیون نقض شده است.
دبیرکل فدراسیون سوارکاری در گفتگو با مهر، اظهار کرد: موضع فدراسیون سوارکاری قانون بوده و قانون میگوید متولی برگزاری مسابقات بین المللی و ملی، فدراسیون سوارکاری است که میتواند آن را به هیئت استان تفویض تا مسابقات را در چارچوب قانون برگزار کند.
محمد کاظمیان افزود: ما این اختیار را به هیئت سوارکاری استان گلستان دادیم که کورسهای اسبدوانی را به صورت کشوری برگزار کند اما متاسفانه هیئت سوارکاری گنبد اقدام به برگزاری کورسهای اسبدوانی کرده و نام آن را مسابقات بومی گذاشته است.
وی ادامه داد: با برگزاری این مسابقات قوانین فدراسیون نقض شده است، به طور مثال اسبهایی که در کورس نوروز آباد تهران دوپینگی درآمدهاند بر اساس قوانین محروم و جریمه شدند اما همین اسبها و مالکان آنها در کورس گنبد شرکت کردند که نقض قانون است.
کاظمیان تصریح کرد: هندیکاپ شدن اسبها هم رعایت نمیشود و اسبها در گروههایی که نباید شرکت کنند وارد میشوند و هیچ نظارتی بر این اتفاقات نیست.
وی یادآور شد: فدراسیون سوارکاری کنترلی بر کورس اسبدوانی گنبد ندارد و اداره کل ورزش و جوانان هم صلاحیت نظارت فنی بر این رقابتها را دارا نیست، متاسفانه کورس اسبدوانی گنبد بدون قانون در حال برگزاری بوده و یک عده فرصت طلب که خلاف قانون عمل میکنند و اسبهایشان دوپینگی هستند از این شرایط سوء استفاده کردهاند.
هیئت سوارکاری استان گلستان نماینده فدراسیون است
دبیرکل فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه سال گذشته اسپانسری جذب کردیم که در کورس نوروز آباد تهران دو میلیارد تومان هزینه کرد، خاطرنشان کرد: این اسپانسر قرار بود مبلغ بیشتری برای کورس اسبدوانی گنبد هزینه کند اما به دلیل کارهای غیر قانونی در گنبد این اسپانسر هم منصرف شد.
کاظمیان افزود: فدراسیون سوارکاری فقط به دنبال این است که رقابتها در چارچوب قانون برگزار شود، در استانهایی مانند یزد، خوزستان، لرستان، خراسان شمالی و ... مسابقات در چارچوب قانون توسط هیئتهای استانی در حال برگزاری است و ما هیچ مشکلی با آنها نداریم زیرا هیئتهای استانی برگزاری مسابقات را بر عهده یک هیئت شهرستانی نمیگذارند.
وی بیان کرد: فدراسیون سوارکاری بر اساس قانون هیئت سوارکاری استان گلستان را به عنوان نماینده خود در برگزاری کورس اسبدوانی معرفی کرده اما هیئت سوارکاری گنبد صلاحیت فنی برگزاری این رقابتها را ندارد و تحت نظارت هیئت استان هم فعالیت نمیکند و در حال حاضر کورسها به شکل غیر قانونی در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد: تنها خواسته ما این است که موارد آئین نامه اجرا شود، گاهی اوقات هیئتهای استانی میتوانند در این چارجوب عمل کنند اما هیئتهای شهرستانی فاصله زیادی دارند و این اتفاق در گنبد بدون هماهنگی با هیئت استان رخ داده است.
بی قانونی رئیس هیئت سوارکاری گنبد به ضرر اسبداران است
دبیرکل فدراسیون سوارکاری با اشاره به اتهاماتی که به این فدراسیون در خصوص شفاف نبودن دوپینگها وارد شده، گفت: تمام اسناد و مدارک فدراسیون سوارکاری برای شفافیت دوپینگها موجود است و عدهای برای تخریب فدراسیون شایعه سازی میکنند، نمونههای دوپینگ زیر نظر افراد بی طرف بوده که نفعی ندارند و به آزمایشگاه معتبر فرانسه ارسال میشوند.
کاظمیان اضافه کرد: باید دید افرادی که در گنبد اقدام به برگزاری کورس اسبدوانی کردهاند، نمونههای دوپینگ را چگونه و به کدام آزمایشگاه ارسال میکنند، آزمایشگاه دوبی مورد تائید فدراسیون جهانی نیست و فقط پنج آزمایشگاه مورد تائید هستند.
وی با بیان اینکه سیاست فدراسیون سوارکاری پا گرفتن هیئتهای استانی است، اظهار کرد: ما به هیئت سوارکاری گلستان مجوز برگزاری کورس اسبدوانی در استان را دادهایم زیرا صلاحیت قانونی برگزاری مسابقات را دارد و اینکه بی قانونی رئیس هیئت سوارکاری شهرستان گنبد ادامه دار باشد موضوع جالبی نیست و به ضرر تمام اسبداران خواهد بود.
کاظمیان افزود: امیدواریم قوانین فدراسیون سوارکاری در استان گلستان هم اجرا شود و وزارت ورزش هم با ورود به این موضوع صلاحیتها را بررسی خواهد کرد.
وی یادآور شد: اسبهایی در گنبد به کمک داروهای مخدر مسابقه میدهند، این مسئله به ضرر اسبهاست که سرمایه ملی ما هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون سوارکاری صلاحیت نداشتن رئیس هیئت سوارکاری گنبد را به دلیل بی قانونی اعلام کرده اما هیئت سوارکاری گنبد همچنان به مسیر قبلی خود ادامه میدهد و بدون توجه به نامههای فدراسیون فعالیت میکند.
انتظار است وزارت ورزش و جوانان هر چه زودتر به این موضوع ورود کند تا شاهد اجرای قانون در کورس گنبد باشیم و اهالی اسبدوانی از این اتفاقات متضرر نشوند.
