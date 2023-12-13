هشدار سطح نارنجی دریایی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مدیریت بحران استانداری هرمزگان آمده است: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی استان از روز پنج شنبه ۲۳ آذر تا عصر جمعه ۲۴ آذر شاهد وزش باد شدید شمال غربی و مواج‌شدن دریا خواهیم بود.

پنجشنبه بویژه در ساعات بعدازظهر و شب، شاهد وزش باد شدید شمال غربی–جنوب غربی در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت (محدوده ۳۰ نات) و افزایش ارتفاع موج تا ۲۰۰ سانتی متر (۷ پا) در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، سواحل و جزایر خواهیم بود.

در روز جمعه نیز انتظار وزش باد شدید شمال غربی در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت (محدوده ۳۰ نات) و افزایش ارتفاع موج تا ۲۰۰ سانتی متر (۷پ ا) در خلیج فارس و فراساحل غرب تنگه هرمز وجود دارد.

منطقه اثر این سامانه خلیج‌فارس و تنگه هرمز و دریای عمان است و احتمال اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و نیمه سنگین، احتمال اختلال در تردد کشتی های تجاری، پاره‌شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی نیز وجود دارد.

توصیه می‌شود در مدت یاد شده از تردد شناورهای سبک و فعالیت های تفریحی و شنا در جزایر کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، قشم، هرمز، لارک، هنگام، بندرعباس، پارسیان، بندرلنگه، خمیر، سیریک و غرب جاسک پرهیز و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورهای مسافربری و کشتی های تجاری اندیشیده شود.

در مدت زمان یاد شده لازم است اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان‌های تابعه ضمن آمادگی کامل، هماهنگی لازم را به‌منظور فراهم‌نمودن تمهیدات لازم از جمله اطلاع‌رسانی و هشدار به‌موقع از طریق رسانه‌های محلی، رعایت نکات ایمنی و … به‌عمل آورند.