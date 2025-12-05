به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان ظهر جمعه در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه خود به شهرستان لالی، با خانواده دانش‌آموز شهید براتی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه تکریم خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای اخلاقی، انسانی و سازمانی است، اظهار کرد: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور مرهون ایثارگری شهداست و آموزش و پرورش خود را متعهد می‌داند که راه و آرمان‌های آنان را زنده و ماندگار نگه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان همچنین بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید بدانند که آرامش امروز جامعه نتیجه فداکاری شهیدانی است که جان خود را در راه دفاع از ارزش‌ها تقدیم کردند.